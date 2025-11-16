【韩网热门】继OY、Daiso之后，外国游客最新爱店是它：ARTBOX文具店

据《韩国经济》报导，韩国连锁文具品牌ARTBOX近来已成为外国观光客的新热门景点，网友亦深有共鸣。

首尔弘大ARTBOX内充满来自东南亚、中国、西班牙等地的旅客，从钥匙圈、玩偶到各式可爱商品，都成为拍照与购买焦点。 日本游客表示，ARTBOX是朋友推荐的「买韩国可爱角色商品的好地方」，即便不购买也很值得逛。



ARTBOX的成功来自「文化空间」转型。积极引入热门 IP，商品种类从 3.5 万种扩大到 4.1 万种，在文具之外推出了钥匙扣、滑鼠垫和手办等周边产品，还增设扭蛋机、拍贴、卡片列印机等设备，提升购物体验。近年大量拓店，目前全韩逾 212 间，单是今年就开了22家新店。 2023 年营收逼近 2500 亿韩元，较前一年成长逾 30%。 首尔主要商业区的访客约 80% 是外国人。



相较之下，传统文具品牌 Monami、Morning Glory 因学龄人口减少、线下门店缺乏吸引力而持续衰退，新事业亦未见成效。 专家指出，文具业竞争已转向「故事性与体验感」，能提供独特线下体验的品牌，才可能在新一轮市场竞争中脱颖而出。



韩国网友评论：

1. ARTBOX真的有很多可爱、新奇又有趣的东西

2. 我很喜欢ARTBOX，但是真的都太贵了

3. 感觉很适合买礼物和纪念品

4. 我在ARTBOX打工，明洞店一个月的营业额超过4亿韩元...

5. 虽然没什么要买的，但路上看到一定会进去逛

6. 等人的空档进去逛一下，时间真的一下就消失了。但我的经济能力是Daiso层级，ARTBOX真的只是用来逛

7. ARTBOX虽然贵，但旅游本来就会买些贵又漂亮的东西嘛！

8. 我住在海外，ARTBOX其实算便宜，这里的文具又贵又不好看，如果是我也会大扫货

9. 天啊，我还以为ARTBOX要倒了，原来在外国人中这么受欢迎，好神奇

10. 加拿大也有ARTBOX，是很多青少年会去的热门地点

11. 外国人们，也顺便救救10x10（韩国另一家文具/杂货品牌）吧

12. ARTBOX应该跟Linko、Office Depot这种店比较，怎么会拿来跟 Monami、Morning Glory 这种传统文具公司比？

13. ARTBOX超可爱，我隔了20年再去，还是像学生时代一样觉得开心快乐哈哈

14. 哇大发，ARTBOX在40年前我读书时就很热门，现在还是很受欢迎

15. 太好啦，从小就喜欢ARTBOX，长大后也很爱去逛，希望它继续长长久久

出处：https://theqoo.net/hot/3993185979

