【K社韩国小百科】济州岛又出事！烤肉全是油、紫菜饭卷没料　韩网气炸：真是「最会宰客圣地」

被称为韩国国内「最会宰客」的旅游胜地——济州岛，再度因离谱的「劣质餐点」登上热搜。 继高价少料的紫菜饭卷、天价炒血肠等事件后，近日又有游客爆料在西归浦某家黑猪肉餐厅点了烤肉，结果「一半都是肥油」，气得直呼「济州岛真的一点都没变！」

根据多家韩媒报导，本月18日有一名网友在社群论坛发文，标题写著「济州岛真的不会改，气炸了」。 该网友表示，他在住宿附近一家黑猪肉店点了猪颈肉与五花肉各一份，打算比较哪道更好吃，结果送上桌的猪颈肉竟有一半全是白花花的肥油。 「看到那盘肉我整个傻眼，另一块五花肉也差不多，一半都是肥肉。」原PO气不过向店员反映，却得到冷淡回应：「那是原本就带著的油花，重量也没少。」让他更火大。 最后他无奈表示：「太恶心了，我直接把肥肉丢到烤盘外，决定以后再也不来济州了。」

他也附上照片，只见盘中「猪颈肉」两大块中，其中一块几乎整片是肥腻白油，几乎看不见红色瘦肉部份。 这篇贴文曝光后，韩网炸开锅，网友们留言怒骂：「这是拿来擦烤盘油的部位吧？ 居然敢卖给客人」、「这种肉到底哪里买的？ 手法真高明」、「济州岛永远不会改！」、「怪不得越来越多人宁愿去日本、越南旅游」、「这样只会害到那些诚实经营的店家」。



其实这并非济州首次爆出「吃饭踩雷」事件。 就在10月初，在济州「潭罗文化节」上贩售的4,000韩元（约86元新台币）紫菜饭卷被批「只有饭没有料」，引发批评潮。



＂쌀을 안 아끼는구나＂ 1줄 4,000원 제주 축제 김밥 ˙뭇매˙ (출처 : 네이버 뉴스) https://t.co/r9zgExBJWS



제주시 관계자는 "사진은 김초밥으로 재료는 충분히 준비가 돼 있었지만, 여러 주민들이 만들다보니 숙련도에 따라 편차가 있었던 것으로 보인다"



.

.

.



그러니까 김초밥을 만 사람의… pic.twitter.com/gdCOfJQnMg — Cailia (@cailia) October 14, 2025

而今年4月的「王樱花庆典」也曾出现6块血肠卖2.5万韩元（约560元新台币）的荒唐案例;去年更有一家知名烤肉店被揭出卖出的五花肉有九成是肥油。 甚至今年5月，又有旅客投诉，在西归浦某知名黑猪肉店点了98%肥油的三层肉，结帐竟花了15万韩元（约3240元新台币）。 店家辩称「那是正常部位」，但客人愤怒反击：「这种人根本不能做生意！」

随著类似事件层出不穷，外界担心济州观光形象受到严重打击。 旅游业专家指出：「若当地政府不建立公平透明的价格监管制度，不仅会让国内旅客失去信任，也会导致外国观光客的回流率持续下滑。」

济州岛虽然以绝美海景与美食闻名，但这些「宰客」、「劣食」争议却让不少韩国人心寒——如今网上甚至流传一句话：「去济州花的钱，不如直接飞日本！」

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻