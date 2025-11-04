演员吕珍九12月入伍前送给粉丝们的特别礼物！圣水洞快闪店有可能直接遇见本人！

演员吕珍九在上个月曾来台举办粉丝见面会，当时他本人也在朗读亲笔写给粉丝的信中，传达了今年即将入伍当兵的消息。虽然有点舍不得，但吕珍九仍暖心位粉丝们准备了一份大礼！

11月7日到9日在首尔圣水洞的餐厅Scene，将开设吕珍九专属快闪店「c'omma」，演员本人也将亲自到访与粉丝们见面。本次活动由粉丝们专用的议人沟通平台HIAND所企划，也是吕珍九为了回报这段时间不吝给予他许多喜爱的粉丝们，透过快闪店的形式，与粉丝们共同度过美好时光，也想传达自己的感谢之意。也像这个店名一样，暂时画上了逗点，意味著稍作休息期待之后的回归。



在快闪店中包含了吕珍九一路走来的演技旅程展出，也有充满真心感受的影片讯息播放在多媒体墙面上，让大家充满感动情怀。来到店内的访客们可以回顾著演员之前的活动，也能亲手写下想留给演员的字句，并且也能用吕珍九专用相框拍摄人生四格照片，多样化的体验活动等待粉丝们一起来玩。



其中也包含了吕珍九亲自参与设计的周边商品，粉丝们能够在现场逛逛，有象徵吕珍九演员的薄荷色，以及用官方粉丝俱乐部名字所制成的钥匙圈、贴纸、T恤等等限量版本的商品，也有许多演员本人喜爱的单品，相信会引发粉丝们的高度关注。现场也会为粉丝们进行特别的惊喜活动，11月9日将举办迷你粉丝签名会，当日访问此地的粉丝们将抽出20位幸运粉丝们参与。



同时，在快闪店开幕前，也可以参加透过HIAND应用程式中所进行的照片活动「拍立得拍摄惊喜活动」，在程式中加入订阅吕珍九，其中将抽出5位能够直接在快闪店的现场与吕珍九合影拍立得。详细的活动相关说明与参加办法也请参考HIAND应用程式。11月7日到9日正在韩国的朋友们，别忘了可到必逛的圣水洞去瞧瞧喔！可能就能遇到吕珍九本人～

