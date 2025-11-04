都敬秀（D.O.）与Company Soosoo合约到期，不再续约！网震惊：嗯？不是本人的公司吗？

今日（4）Company Soosoo 发表官方立场：「与演员都敬秀（D.O.）的专属合约已经在近期到期，决定不再续约。」

目前有多家经纪公司都与都敬秀接触，他正在慎重考虑自己的新公司。虽然合约已经结束，但正在进行中的亚洲巡回演唱会 「DO it!」的日程还会一起进行，此次巡演将在12月6日和7日於首尔高丽大学花亭体育馆落下帷幕。



Company Soosoo 是都敬秀在2023年11月与SM出身的经纪人南敬秀代表共同成立的经纪公司，事实上一直以「都敬秀个人企划公司」的形式运作。因此不续约的消息传开，也让不少人表示：「嗯？？不是本人的公司吗」、「还以为是个人公司」、「希望能去更好的公司」、「不管去哪里都会做得很好的人，只是希望去工作做得好的地方」、「比想象的要差吗？很好奇会去哪里」、「太好了...那里工作太差劲了...」等等。

另外，都敬秀在2012年以男团 EXO 出道，2014年通过《没关系，是爱情啊》开始演艺活动，之后出演电视剧《百日的郎君》，电影《哥哥》，《与神同行》系列《摇摆儿童》等。 即将在5日公开的 Disney+ 原创系列《操控游戏》饰演伪造证据、设计真凶的雕刻「安耀翰」一角，是他首度挑战反派角色，期待演技大变身！



Yuan@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻