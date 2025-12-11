宋智孝自曝一周喝酒5次：「戒酒？ 绝不可能」网忧心健康：这不是爱酒是成瘾

演员宋智孝近日在个人YT频道上展现了惊人的酒量与爱酒成痴的一面，坦承直到近期仍保持著「一周喝 5 次」的频率，并斩钉截铁地表示「绝无戒酒计划」，豪爽的发言虽展现了她率真的一面，但也引发不少粉丝与网友对其健康的担忧。

宋智孝於4日在YT频道上传了一支题为「没想过要戒酒吧？ 宋智孝：是的」的影片。 影片开场，她便兴致勃勃地表示：「今天有啤酒，就来做个啤酒吃播吧」，还向节目组要来烧酒、制作最爱的「烧啤」，并自然而然地开启了关於酒的话题。

当被制作组问及酒量时，宋智孝淡定地回答：「大概喝4到5罐啤酒。 最近酒量稍微增加了一点，大概是两瓶啤酒加一瓶烧酒。」随后，制作组念出关於她过去的新闻标题，如「宋智孝的一日菜单：空腹到5点后配小菜喝酒」、「曾经两人喝掉 8 瓶（烧酒）」以及「空腹喝酒」等。 对此，宋智孝笑著承认了大部份内容，并针对「8 瓶烧酒」的传闻解释道：「那是年轻时候的事了。」在被问及频率时，宋智孝稍微犹豫了一下后坦承：「直到两周前为止，一周还会喝五次。」



至於是否有戒酒计划？ 她毫不犹豫地回答：「没有。 绝对没有。」不过，面对即将到来的新年，她也坦率地吐露了真实心声：「看到日历突然感到现实冲击。 是有想过...... 今年是不是该稍微少喝一点了。」事实上，宋智孝上个月出演《心酸的哥哥申东烨》时也曾自曝有过「喝完一瓶威士忌后回家」的经历，对酒精的热爱表露无遗。



尽管私下是著名的「酒鬼」，但宋智孝在本业上的表现依旧亮眼。 在 10 日举行的「2025 首尔国际电影大赏」上，宋智孝凭藉时隔5年重返大荧幕之作《相逢之家》，荣获了由演员票选的「最佳演员奖」。 宋智孝在片中饰演拥有 15 年资历的狱警，细腻描绘了与受刑人及其女儿之间的故事。



网友虽然担心她的饮酒习惯，但也对她获得同行认可感到欣慰，纷纷留言劝她为了健康还是少喝一点：：「这不是爱喝酒，是成瘾了，需要治疗」「总感觉脸肿肿的，原来是酒的关系啊」「现在还有人拿酒量当做骄傲吗」「真的让人担心，以后做手术时，麻醉可能会不起作用」「 很危险，希望她能照顾好身体」。



