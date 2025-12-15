宋智孝自爆曾陷8年恋爱长跑，《Running Man》成员全不知情！「比金钟国结婚更震撼」

《Running Man》录影中秘密恋爱八年，「懵智」的口风竟然这么紧！宋智孝在14日播出的SBS招牌综艺《Running Man》中，无预警自爆曾有一段长达8年的地下情，让所有成员大感震惊！细心观众更指出：剪短发刚好是分手那时候…！

在当天节目中，成员池锡辰随口问道：「你上一个男朋友是什么时候？ 交往了多久？」宋智孝淡定地回答：「四五年前吧？ 交往了很久，大概有八年。」



这答案让全场陷入冲击！池锡辰难以置信地问：「这可以播吗？ 是我们认识的那位吗？」宋智孝否认：「不是。 是哥哥们完全不认识的人。」池锡辰接著问男方职业，表示「我们真的毫不知情」。宋智孝则一边若无其事地喝著咖啡，一边回答：「因为你们没问，所以我就没说。」



池锡辰对於宋智孝长达八年的秘密恋情感到极度震惊，直呼：「太厉害了，没有一个人知道... 八年的话，真的不是随便交往而已！」后辈姜勋也惊讶表示：「交往八年，分手的时候一定很辛苦。」节目组更是心有同感地打上字幕：「比金钟国宣布结婚的消息更加令人惊慌失措。」



韩国观众也纷纷加入热议，留言表示：「难怪她会剪短发，刚好是分手那时候！」「宋智孝才是真正的独立军（口风极严）！」「看池锡辰的反应，他好像是真的有点失落，觉得跟对方关系很近，结果被瞒了这么久！」「也许其他成员都猜到了，只有池锡辰是真的不知道kkk」

宋智孝於2001年以杂志模特儿身份出道，曾出演电影《霜花店：朕的男人》、《暗黑新世界》和电视剧《宫》、《朱蒙》、《急诊男女》等。她於 2010 年加入 SBS 综艺节目《Running Man》，作为元老级成员活跃至今已迈入第 15 年，凭藉自然率真的个性。这段长跑恋情的曝光，则让外界见识到她的神秘另一面。



