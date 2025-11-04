YG男团 TREASURE 宣布下年三月到澳门举行演出

韩国人气男团 TREASURE 将於2026年3月在澳门举行全新巡演《2025-26 TREASURE TOUR [PULSE ON] 》，凭着近年亮眼成绩，TREASURE即将於演出中展现独特魅力及全新面貌！

2025-26 TREASURE TOUR [PULSE ON] IN MACAO 将於 2026 年 3 月 6 日（星期五）假威尼斯人综艺馆举行。

Weverse TREASURE MAKER MEMBERSHIP(GLOBAL) 持有人可由即日下午1时起至11月6日（星期四）香港时间下午12时59分前於Weverse完成会员验证并登记预购资格。成功在 Weverse 登记的 TREASURE MAKER MEMBERSHIP(GLOBAL) 会员可於 11 月 18 日（星期二）由 中午 12 时至晚上 11 时 59 分优先购票。

2025 年 11 月 19 日（星期三）由中午 12 时至晚上 11 时 59 分，滙丰Mastercard持卡人可专享优先订票。此优惠适用於香港滙丰Mastercard持卡人。详情请上 priceless.com/HSBCHK 查询。

Trip.com 用户可率先於 2025 年 11 月 19 日（星期三）香港时间中午 12 时至晚上 11 时 59 分在Trip.com手机app参与独家演唱会门票抢先订票活动。

门票将於 2025 年 11 月 20 日（星期四）中午 12 时起经 www.cotaiticketing.com 网站公开发售。

2025-26 TREASURE TOUR [PULSE ON] IN MACAO

日期: 2026年3月6日 (星期五)

演出时间：晚上8时

地点: 澳门威尼斯人 威尼斯人综艺馆

票价：MOP/HKD 2,299 (VVIP) / 1,999 (VIP) (企位)

MOP/HKD 1,499 / 1,099 / 799 (坐位)

•⁠ ⁠企位区域: 只适合12岁或以上及身高不少於140厘米之人士。

•⁠ ⁠座位区域: 只适合3岁或以上人士。

VVIP – MOP/HKD 2,299

▹ 企位门票一张

▹ 首批优先入场

▹ 参与演前Soundcheck活动

▹ 演后欢送活动

▹ VIP纪念卡牌及挂绳

▹ 专属周边售卖处排队区

VIP – MOP/HKD 1,999

▹ 企位门票一张

▹ 第二批优先入场

▹ 参与演前Soundcheck活动

▹ VIP纪念卡牌及挂绳

▹ 专属周边售卖处排队区

▪️TREASURE MAKER MEMBERSHIP(GLOBAL) 优先购票登记 | Weverse

2025年11月3日（星期一）下午1时 至 11月6日（星期四）下午12时59分

▪️TREASURE MAKER MEMBERSHIP(GLOBAL) 优先购票 | Cotai Ticketing

2025年11月18日（星期二）中午12时至晚上11时59分

▪️滙丰Mastercard优先订票 | Cotai Ticketing

2025年11月19日（星期三）中午12时至晚上11时59分

▪️Trip.com 抢先订票 | Trip.com

2025年11月19日（星期三）中午12时至晚上11时59分

▪️公开发售 | Cotai Ticketing

2025年11月20日（星期四）中午12时起



关於 TREASURE

YG娱乐旗下男子团体TREASURE由CHOI HYUN SUK, JIHOON, YOSHI, JUNKYU, YOON JAE HYUK, ASAHI, DOYOUNG, HARUTO, PARK JEONG WOO及SO JUNG HWAN组成。自2020年8月以出道曲〈BOY〉正式出道以来，TREASURE以惊人速度得到全球关注，并迅速获得「怪物新人」的称号。

此后，TREASURE积极展开活动，接连推出《THE FIRST STEP》系列共四张专辑。该系列专辑累积销量突破100万张，并席卷韩国各个颁奖典礼的「年度新人奖」，成为2020年最受瞩目的K-pop新人团体。以延续这股爆发性热度，TREASURE於2022年发行首张迷你专辑《THE SECOND STEP: CHAPTER ONE》，并登上全球各个音乐榜单。其於2023年7月推出的第二张正规专辑《REBOOT》更带来超过171万张的销量，成为团体首张过百万的销量作品。

除了在韩国本土交出亮眼成绩，TREASURE也持续向全球版图进军。2023年便以出道日本巡演横扫8座城市、共计26场，动员近30万名观众，刷新韩国艺人道在日本出道巡演的历史纪录。其后更成功完成覆盖17座城市的首轮亚洲巡演。进入2024年，随著多场演唱会与粉丝见面会相继举行，TREASURE在日本与亚洲的累计动员人次突破百万，充分展现强劲的现场号召力与舞台掌控力。

TREASURE已於9月1日推出第三张迷你专辑《LOVE PULSE》，并火速展开宣传，延续今年3月特别迷你专辑《PLEASURE》的强劲声势。随后，团体将以「2025-26 TREASURE TOUR [PULSE ON]」展开今年下半年行程，10月10、11、12日於首尔 KSPO DOME连开三场作为序幕，之后将陆续到日本与亚洲各地展开巡演。

