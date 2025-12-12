李伊庚的爆料者公开更多露骨私讯！称「我从没见过E罩杯」再度引爆争议

爆料演员李伊庚私生活的德国人A某，持续进行追加爆料，再度引发网上热议。

今天（12日）A某在自己的SNS上写下：「如果还有人觉得是AI的，请举手。（真的最后一次）如果这是真的，其他KakaoTalk对话应该也是真的吧？我也觉得很尴尬，但没办法。」并上传了据称是与李伊庚对话的1分钟截图影片。



影片中包含了推测为李伊庚的男性与A某之间的讯息内容。A某於2024年1月率先联络李伊庚，写道：「你是我的理想型。你介意我是个外国人吗？」接著又说：「李伊庚你长得很帅，性格也好，而且事业有成。」对此，该男性回覆：「你的韩文真的很好。你是哪里人？」

两人之后以照片和语音讯息继续对话。其后，该男性传来包含私密内容的讯息，例如：「如果你好奇的话，就给我看看」、「看到你的胸部后，对话居然发展到这种程度，真是不可思议」、「尺寸是多大呢？」、「E罩杯吗？」、「我这辈子都没见过」



今年10月，A某是近期透过Naver部落格和SNS提出李伊庚私生活传闻的人。他以「公开李伊庚先生的真实面貌」为题上传文章，并发布据称是与李伊庚的私下讯息，包括KakaoTalk对话等。对话内容中包含不雅言词与露骨性暗示等内容。

然而，他又曾表示自己公开的资料是用AI操作的，但随后又翻转说法：「我当时很害怕，所以说一切都是谎言。我从未以那种方式使用AI，我上传的证据都是真的。」

李伊庚方面则反驳A某的主张「完全不是事实」。李伊庚所属公司表示：「针对近期在网路社群与SNS上刊载及散播的相关事项，因为散布虚假事实与恶意谣言造成的损害，已准备采取法律措施。」公告了将进行法律应对。



李伊庚已於11月向首尔江南警察署提交对A某的恐吓及散布虚假事实毁损名誉的告诉状。他在SNS上表示：「一位自称我也不知道是谁的德国人，总是出现又消失，每一刻都让我怒火中烧。」

A某於11月26日出演《演艺背后总统》频道接受访问。他就目前被告状况表示：「我还没有收到任何文件。暂时打算先静观其变，不再发文了。我希望事情能安静地过去，也有点后悔。很抱歉把事情闹得这么大。」

之后，李伊庚近期在一个颁奖典礼舞台上表示：「感觉就像被天气预报里没提到的冰雹砸中了一样。嫌犯正在向我们公司信箱发送道歉和求情邮件。无论如何，我都会抓住他。」以强烈语气引发关注。

