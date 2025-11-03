「涉嫌强制猥亵」人气综艺PD是《第六感》的PD！双方主张不同：请停止二次伤害 VS 与事实不符

执导热门综艺《第六感》系列的PD因涉嫌强制猥亵而被起诉，双方的主张不相同，争议正在扩散。

担任强制猥亵受害者A某的法律代理李恩义律师今天（3日）发表正式立场文表示加害者是执导tvN综艺《第六感》的PD。李律师解释说：「A某今年8月在 CJ ENM 办公楼附近举行的第二次聚餐后，在场所移动等过程中发生强制猥亵行爲。」同时还补充道：「强制猥亵受害发生5天后，曾是上述节目主要制作组的受害者突然收到加害者的通知，要求其从节目下车。」

警方接到相关PD的强制猥亵嫌疑相关陈情书后，受害者控诉因加害者的诽谤，导致其身份被曝光等二次伤害。李律师表示：「受害者在受到性骚扰之后，被周围的人孤立，陷入严重的二次伤害，甚至出现加害者出面诋毁受害者的情况，希望PD现在就立即承认错误，不要再造成更多的二次伤害。」



被指为加害者的PD B某也发表反驳立场，担任B某法律代理的律师事务所反驳道：「单方面主张受害的A某8月20日因后辈、同事们、前辈以及外部合作人员诉苦等情况，已经决定调任到现有组。A某向上级们表示强烈的反对，但这个主张没有被接受，所以用虚假事实攻击B某。」

对於强制猥亵，他全面否认称：「所谓引发性羞耻感的身体接触或对拒绝的陈情人进行贬低人格的发言，完全与事实不符。」同时，还解释说：「在160多人餐加的聚餐即将结束时，在多数路人和很多同事在一起的街道上，只有互相拍肩膀或搭肩程度的接触。」

有些报导也直接指名是《第六感》的丁哲珉（郑哲民）PD，他曾担任《Running Man》的主PD，离开《Running Man》后曾制作推理节目《谜追里 8-1000》和《第六感》，新节目《第六感City Tour 2》於上月30日播出。



