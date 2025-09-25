《杀手螳螂》任时完被问到与《家母螳螂》高贤廷比较 : 「我是比较善良的螳螂！」

9月26日即将公开，演员任时完、朴圭瑛与赵宇镇共同演出的Netflix电影《杀手螳螂》今日举办制作发表会，由於电影的名字与目前正在热播中的电视剧《家母螳螂》是同名，因此任时完就被问到了作品中他所饰演的「螳螂」跟高贤廷所饰演的有什么不同，他也幽默回应。

《杀手螳螂》剧情描述所有规则都已崩溃的杀手委托业界中，历经一段长长的休假之后回归的A及王牌杀手「螳螂」，以及与螳螂是同期训练生中的对手杀手「彩伊」，还有已经隐退的传奇杀手「独孤」，对於杀手界中第一人的位置，三人将展开精采对决。



而此时推出了电影《杀手螳螂》，正好与热播中的SBS金土电视剧《家母螳螂》同名，在差不多的时间点公开也算是相当巧合，电影与电视剧中的两位杀手的外号都叫做「螳螂」，自然会引发观众们的注意。任时完被问到与电视剧中的高贤廷有什么不同？任时完表示电影与电视剧有相当大的差异，高贤廷前辈所饰演的螳螂比较恶毒凶狠，带有恶意，不过电影《杀手螳螂》中的任时完是属於本性善良的人，虽然很接近恶人但还是在善良的一方，是不同的杀人行为。任时完的说法也引发全场大笑。



任时完更把这部作品《杀手螳螂》认为是命中注定的作品，他说早在导演拍摄《格杀福顺》的时候，片中就有出现「螳螂」的声音出演，而当时导演也希望任时完以声音演出螳螂，虽然后来未能成功，但已让任时完觉得自己被赋予成为「螳螂」的命运。於是他收到了《杀手螳螂》作品剧本之后，更觉得这就是他应该演出的作品。《杀手螳螂》将於9月26日线上公开。



