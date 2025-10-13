任时完将与SM娱乐携手发行首张SOLO专辑！出道15年来的首张SOLO专辑，正在协调发行时间

终於等到歌手任时完了！好期待他的SOLO专辑！

今日（13）据韩媒报导，任时完正在和SM娱乐一起准备今年内发行的SOLO专辑。随后。SM娱乐相关人士也回应：「本公司旗下的Label正在准备任时完的SOLO专辑，发行时间等细节内容正在协调中。」



据悉，任时完今年8月与前经纪公司的合约到期后，一直在独自活动。在独自准备专辑的过程中，受到前辈歌手安七炫的影响，选择了与SM娱乐合作，目前正在进行最后阶段的工作。而这张专辑是他的首张SOLO专辑，虽然之前发行过OST和其他歌手合作的音源，但还没有独自发行过专辑。

2010年作爲男团 ZE:A 帝国之子成员出道的任时完，2012年出演《拥抱太阳的月亮》作为演员出道，之后在《未生》、《王在相爱》、《他人即地狱》、《少年时代》、《鱿鱼游戏》系列和电影《紧急迫降》等多部作品中活跃，凭藉精湛的演技实力诠释截然不同的角色，也被评为演技最好的男演技豆之一。



近日接受《杀手螳螂》采访时，以金发登场的他亲自表示：「不是因爲作品，而是因爲正在准备专辑，从未放弃过歌手生活。」时隔许久以歌手身份回归的任时完，将展现怎样的音乐色彩也备受期待。



Yuan@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻