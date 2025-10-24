任时完&薛仁雅有望合作漫改剧《为何不知道我是女人？ 》上演「男装女警×财阀少爷」浪漫办公室喜剧

今日据韩媒《Xportsnews》报导，演员任时完与薛仁正在积极考虑出演办公室浪漫喜剧《为何不知道我是女人？ 》（暂译），预计明年通过tvN播出，新鲜的组合引发观众期待。

该剧改编自同名人气网路小说与网漫，讲述一名女刑警伪装成男性潜入财阀家族调查案件，却与嫌疑人之间产生暧昧情愫的故事，是一部女扮男装设定的办公室爱情喜剧。



薛仁雅饰演前特种部队出身、有海外派兵经历的刑警「姜在熙」（音），拥有比普通男性更强的力量和战斗技术，被誉为「活体武器」，也是一名气场强大的「铁壁女」（*异性缘很好但总是拒绝追求的女人）。 为了调查真相，她女扮男装接近财阀三世「尹以俊」（音），以秘书兼保镳身份进行为期3个月的贴身监视，展开一段紧张又心动的双面关系。



任时完饰演韩国顶级企业的三代继承人「尹以俊」（音），同时也是前任女秘书命案的嫌疑人。 外表完美、个性古怪的他，虽然成长於温室环境，却意外的心灵脆弱、缺乏安全感。 以俊与在熙相处的过程中逐渐感受到她的魅力，某天竟对她告白：「金秘书，我喜欢你。」然而，他真的知道对方是男是女吗？



任时完以男团帝国之子出道，近年在《原本以为只是手机掉了》、《没有国家的冠军》、《杀手螳螂》、《他人即地狱》、《少年时代》以及Netflix《鱿鱼游戏》第二、三季等作品中表现亮眼，被誉为「可信任的演技派」。 这次他将诠释油腻中带有调皮、游刃有余的多金少爷形象。

薛仁雅以《社内相亲》、《绿洲》、《闪亮的西瓜》、《劳务师卢武镇》等剧展现宽广的演技光谱，近期还在综艺《钢铁少女团2》中化身拳击冠军，散发干练气场。 这次她将挑战高冷帅气的角色，展现与以往截然不同的魅力。

Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻