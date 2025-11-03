吕珍九确定12月入伍！入选美军KATUSA精英部队

演员吕珍九即将履行国防义务！

所属公司於11月3日发出正式声明，表示吕珍九通过甄选，将以「KATUSA」（Korean Augmentation to the United States Army、美国陆军副编韩军、美韩联合师，主要用於补充美军兵力不足）身分入伍，预计从12月15日起服役约1年6个月。

经纪公司透露：「由於新兵入所仪式会有众多家属与官兵同场，为了避免现场混乱，入伍地点与时间将不公开，也恳请粉丝们不要前往现场送别。」同时也感性表示：「感谢大家一直以来对吕珍九的爱护，请多多给予他鼓励，期待他健康退伍、以更成熟的样貌回归。」



现年28岁的吕珍九，自2005年以电影《彩虹罗曼史》出道，童星时期就以稳定演技备受瞩目。 之后陆续出演《巨人》、《树大根深》、《拥抱太阳的月亮》、《想你》、《成为王的男人》、《德鲁纳酒店》、《怪物》等多部人气影剧，被封为「实力派男神」。

粉丝纷纷留言祝福：「珍九要健康回来！」、「KATUSA太帅了，果然是学霸男神」、「等你回来继续演戏！」——期待他完成军旅归来，继续在影视剧圈发光发热。

