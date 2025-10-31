「谢谢台湾E.L.F.送我这么美丽的歌曲」，〈TWELF25〉利特看见了！各国E.L.F.、他团粉丝也动容

Super Junior台湾粉丝团「Taiwan ELF Union 台湾联合应援团队」，筹画、制作多时的单曲〈TWELF25〉昨（30）日正式上线，全台E.L.F.们也努力想把歌曲传达给成员们，队长利特确定看见也分享了！

「因为在一起就有了信心（恰信一搜）／没有离婚的选择喔～喔……」

「你现在收看的是／存了二十年的E.L.F.有点钱／吃完麻辣锅／再去你去过巷仔内A咖啡店／来一杯／大杯珍奶半糖去冰／珍珠要多一点／漫长的黑夜，难受发箍的瞬间……」



「我爱你，再二十年／我们是E.L.F.／从05到25／永远的SUJU／我爱你，再二十年／我们是E.L.F.／从今以后每一步／要一起走出花路……」



〈TWELF25〉歌词、MV画面充满满满的Super Junior，以及Super Junior和台湾E.L.F.的彩蛋，取名「TWELF25」也是模仿Super Junior今年发行的专辑《Super Junior25》。



昨歌曲公开后，很快就在台湾E.L.F.甚至整个台湾追星圈受到讨论，留言可见除了同为SM家族团的粉丝，VIP（BIGBANG粉丝）、MOOMOO（MAMAMOO粉丝）、ATINY（ATEEZ粉丝）、BOICE（CNBLUE粉丝）、克拉（SEVENTEEN粉丝）等团的粉丝都留言表示感动。歌曲传到他国E.L.F.耳里，韩国、越南、秘鲁、香港、墨西哥、新加坡、智利、印尼……E.L.F.也纷纷签到。台湾E.L.F.俨然有了粉丝！

台湾E.L.F.最希望的就是把这份二十周年礼物送到Super Junior手里，昨日希澈Threads发文、始源直播都被台湾E.L.F.洗版。而利特身为队长又是今年台湾灶咖大战佼佼者，果然如E.L.F.预测的最先看见这份礼物，IG转发了几则粉丝的发文，今（31）日一早节录了一段MV以繁体中文发文：「收到了这么大的礼物，歌曲很好听，韩语发音也好，MV视频（影片）也好，谢谢台湾E.L.F.送给我这么美丽的歌曲，我会尽快去见大家的，谢谢你们，我爱你们，你们真棒。」



说到利特是今年台湾灶咖大战佼佼者，利特前阵子直播透露11月会来台湾四次，其中一次是巡演《Super Show10》台北场。昨日电商业者玛菲司公布了最新合作的韩星就是利特，那利特另外两个活动是？持续引人好奇。其他成员何时会听见〈TWELF25〉，也是一大期待！



草莓@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻