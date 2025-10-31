LE SSERAFIM登上NVIDIA辉达舞台压轴登场，执行长黄仁勋大力称赞：她们是优秀的表演者！

人气女团 LE SSERAFIM 受邀参加全球企业 NVIDIA（辉达）主办的活动，以华丽的舞台表演为盛典画下完美句点。她们是唯一受邀出席的K-pop女团，成为现场最亮眼的焦点。

10月30日，LE SSERAFIM 在首尔COEX登场，於NVIDIA主办的「GeForce Gamer Festival」（GeForce玩家庆典）上带来特别演出。



NVIDIA是引领AI（人工智慧）半导体市场的全球龙头企业，在GPU（显示卡）市场占有率位居世界第一。本次活动是为纪念NVIDIA的显示卡品牌「GeForce」在韩国上市25周年而举办。

LE SSERAFIM 负责压轴登场。NVIDIA 执行长黄仁勋亲自介绍她们时，赞誉道：「Great Performer（优秀的表演者）！」

当天，LE SSERAFIM 以新歌〈SPAGHETTI〉（feat. j-hope of BTS）揭开帷幕，点燃全场气氛。



她们以「摇小拇指」的代表动作与多变表情展现舞台魅力，将现场热度推至最高点。接著演唱正规一辑主打歌〈UNFORGIVEN〉（feat. Nile Rodgers）与迷你二辑主打歌〈ANTIFRAGILE〉时，现场爆发出惊人的大合唱，洗脑旋律和视觉震撼也给现场的所有人带来余韵深刻的舞台体验。



近期，LE SSERAFIM也登上由国家主办的大众文化交流委员会成立典礼舞台，为意义非凡的时刻揭幕。同时，她们在韩国最高荣誉的政府颁奖典礼「大众文化艺术奖」中，荣获文化体育观光部长官表彰。如今又受邀参加全球知名企业的庆典活动，再次印证其作为「K-pop代表女团」的地位与影响力。



此外，新歌〈SPAGHETTI〉凭藉口碑逐渐攀升，在全球最大音乐串流平台Spotify的10月29日榜单「Daily Top Songs Global」中位列第22名，自发行当日（10月24日）起连续6天进榜，热度持续延烧。



