喊出「全场售罄」的韩韶禧粉丝见面会，揭开现场却明显有许多空位

主演《无法抗拒的他》、《京城怪物》的人气演员「韩韶禧」出道以来首度举行的世界巡回粉丝见面会正式落幕，却引发出争议。

韩韶禧於 26 日在首尔延世大学大讲堂举办「2025 Han So Hee 1st Fanmeeting World Tour Xohee Loved Ones」，与韩国粉丝近距离见面。



这场粉丝见面会自 7 月在泰国曼谷开跑，接续於东京、台北、洛杉矶、香港、马尼拉、雅加达等八座城市举行，历经约四个月的巡回，最终以首尔站作为收官。

然而，通往首尔的旅程并不顺利。韩韶禧原定於 9 月在纽约登场的场次，以及 10 月的法兰克福、柏林、伦敦、巴黎等欧洲巡演，最终全数取消。所属公司表示：「因不可预期的情况造成不便，深感抱歉，所有门票将全额退费。」



首尔场的售票初期反应也不如预期。1600 个座位中仅卖出约 700 张票，未达半数，引发外界担忧。但在演出前三天，却突然宣布「全场售罄」。

然而粉丝见面会结束后，所属公司公开的现场照片却引发疑问。尽管官方宣称「全场售罄」，照片中二楼座位大多空著，一楼侧面与后方也可见不少空位。



因空位明显，有人怀疑部分粉丝团体为了「撑场面」而集体购票，使「售罄」的真实性备受质疑。最终，实际现场情况与「全席售罄」的说法明显不符，让人难免失望。不少人认为这次的「完售」更像是为了顾全体面的人为操作，而非真正出於粉丝的热情支持。

事实上，对演员而言，让粉丝见面会全场售罄并非易事。尤其韩韶禧近期缺乏代表性的热门作品，加上 1600 席的场地规模过大，也被认为是现实上的限制。不少意见指出，若缩小场地、强化互动与节目内容，或许能带来更紧密且感动的体验。



当天，韩韶禧向前来的粉丝表示：「今天多亏大家，我拥有了非常珍贵的回忆。真心感谢大家，未来我会以更好的样貌回报大家。」

另一方面，韩韶禧接下来将以新作《Project Y》与韩版《高年级实习生》回归大众视野。

