「由於不可抗力的原因」Lay（张艺兴）今日不参加EXO粉丝见面会！韩网友：「嗯？什么情况」

好突然？！还是粉丝见面会当天才发公告不参加！

EXO 的经纪公司SM娱乐今日（12月14日）上午通过正式公告表示：「非常遗憾通知大家，由於不可抗力的原因，成员 Lay （张艺兴）不得不不参加粉丝见面会。」SM娱乐表示：「对长时间等待和支持我们的粉丝们，非常抱歉突然传达成员突然变动的消息，希望大家谅解。」而 SUHO、灿烈、D.O.、KAI、世勋将按原计划参加粉丝见面会。

Lay 一直集中在中国活动，通过此次的粉丝见面会，是他时隔许久再次参加 EXO 团体活动。特别是最近他也正常参加彩排，当天突然传来的不参加的消息，让粉丝们更加惊慌失措。SM娱乐发布公告后，也立即在韩网引发热烈讨论，韩网友：「晕 爲什么」、「嗯？什么情况」、「好像在韩国练习了很久，感觉有什么原因」、「好可惜，本人和粉丝们应该都很期待吧，有什么事吗呜呜」、「好像是关於中国的事情」、「既然彩排了，看来是有原因的」、「看来是生病了，如果是不得已的情况，那就要好好休息」等等。



而EXO的粉丝见面会「EXO'verse」将於今日下午2点和7点，在仁川 Inspire Arena 举行。 SUHO、灿烈、D.O.、KAI、世勋时隔1年8个月再次通过粉丝见面会与粉丝们重逢。



Yuan@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻