i-dle惊喜宣布唱台北大巨蛋！将成首个站上大巨蛋唱专场之女团！

大势女团i-dle（薇娟、Minnie、小娟、雨琦、舒华）日前惊喜宣布展开世界巡演唱会，巡回地点包括台北大巨蛋！

i-dle宣布了继2022年「JUST ME ( )I-DLE」、2023年「I am FREE-TY」、2024年「iDOL」后，2026年将展开第四次世界巡回演出，命名「Syncopation」。Syncopation是种「为弱拍带来强势节奏手法」，预告总是打破框架的i-dle，将在巡演展现独有的能量和变奏。

巡回场地一字排开，韩国首尔想当然是第一个地点，而海外首场就在台湾台北大巨蛋，3月7日举行！就目前消息，i-dle将成为首个站上大巨蛋唱专场的女团，意外抢先了3月20日到22日才要演唱的前辈TWICE。



除了台北场外，6月27、28日也有香港场，地点在启德体育场。i-dle今（5）日还宣布了会有展览活动「i-dle MEDIA EXHIBITION : CITY of SENSE」，将在本月19号至明年10日开展，详细资讯请静待官方宣布。



