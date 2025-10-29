振永演出台湾电影《那张照片里的我们》携手李沐、宋柏纬谱三角恋，背景中坜事件宛若《1987》

振永去年来台湾拍摄电影《那张照片里的我们》（原名《1977年的那一张照片》），电影将在金马影展抢先首映中，超前导预告一释出便引发讨论。

「二十岁的你，也对世界充满期待吗？心里也有一个重要的人吗？」《那张照片里的我们》背景是1977年桃园中坜，照相馆老板的女儿范贤英（李沐 饰）偶然韩国跆拳道教练金浩熙（振永 饰）产生情愫，而范贤英还有个青梅竹马李弘国（宋柏纬 饰），三人形成了三角恋，但随之出现在他们面前的，是场选举风暴……



《那张照片里的我们》所说的选举风暴，正是台湾仍处在戒严时期的1977年，五合一选举当日，桃园县县长选举投票过程被发现作票，民众包围警局要求警方处理无果，激愤烧毁警察局。这场街头抗争影响中央（国民党）不敢持续舞弊，党外人士在选举结果大为进步，写下台湾民主化重要一页，不过让人遗憾的是，抗争过程由於警方开枪，酿成两死一伤。

▼中坜事件相关报导节目



题材包含了群众运动和民主化进程，《那张照片里的我们》不难让人联想韩国电影《1987：黎明到来的那一天》，也都以史实为背景再额外添加爱情元素。过去也有不少台湾人察觉韩国和台湾的近代历史很相像，都被日本殖民过、都历经过戒严的高压统治，《那张照片里的我们》或许也能让韩国观众有所共鸣，预告片可见除了中文字幕，韩语、英语字幕皆有，说明栏也有韩语介绍，留言区正有韩国网友表示期待振永的表现。



▼《那张照片里的我们》预告



▼《1987：黎明到来的那一天》（1987：逆权公民）



《那张照片里的我们》将在金马影展（11月6日至11月23日）抢先上映，振永还会来台出席17、18日的电影放映活动。



