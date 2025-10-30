继联合国和白宫演讲之后，BTS队长RM在APEC发表演说：「K-pop 成功的原因」点燃全球共鸣

BTS防弹少年团队长RM（金南俊）成为史上首位登上 APEC 企业领袖高峰会的 K-pop 歌手，意义非凡。RM 表示：「我认为，K-pop 就像是拌饭——不同的元素在保有各自的独特性之余，彼此融合，创造出全新的成果。」沉稳的演讲实力，引发了热烈关注。





此次APEC企业领袖高峰会出席的国际重要人物，还有辉达（NVIDIA）执行长黄仁勋、亚马逊云端服务（AWS）执行长马特加尔曼（Matt Garman）、Google亚太行销长卡恩（Simon Kahn）、 Meta亚太区公共政策副总密尔纳（Simon Milner）、微软副总库克（Antony Cook）和霍曼（Ulrich Homann）等国际产业巨头，共同探讨正在改变全球经济格局的创新产业和新趋势。



当天 RM 以「APEC 区域的文化创意产业与K-文化的软实力」为主题发表演说，全程以英文演讲。他表示：「K-pop 接纳了 Hip-hop、R&B、电子舞曲（EDM）等西方音乐元素，同时融合了韩国特有的美学、情感与制作系统。」



他强调：「K-pop 不仅仅是一种音乐类型，更是涵盖了音乐、舞蹈、表演、视觉风格、音乐录影带（MV）、叙事内容及社群媒体等全方位的『360度完整体验』。」他进一步指出：「K-pop 的成功并非源於某种文化的优越性，而是在坚守韩国独特身份的同时，也尊重多样性，并广泛吸纳全球文化。当文化的边界被打破、不同声音和谐共存时，创造性的能量便会爆发。」



RM 也以自身经验，细说 K-pop 如何跨越国界、打动全球听众的过程。他回忆道：「十多年前，防弹少年团刚开始进军海外时，从未想过会迎来如今的荣耀。当时，我们的音乐被自然地归类为『非英语文化』，要登上主流平台几乎像是在接受『韩语音乐能否在全球市场立足』的考验。主流电视台的门槛高得令人难以跨越。」

他接著说：「我们不能只是坐等机会上门。为了创造机会，我们亲自走上街头唱歌、跳舞，甚至亲手发放免费演出传单。」RM 也坦言：「真正的困难在於别的地方。当我们被介绍为『韩国艺人』时，常被问到一些突兀的问题——『你们是来自北韩还是南韩？』『韩国在哪里？』那时我们比起介绍音乐，更常需要先解释韩国这个国家的位置，那是极其现实的冷酷时期。」



RM 表示：「打破这道高墙的最大原动力，就是『ARMY』（BTS 粉丝名）。他们以音乐为桥梁，跨越国界与语言相互交流。受到我们音乐讯息的启发，粉丝们曾自发捐款、发起社会运动，令全世界为之惊叹。」

他补充说：「曾被视为『亚洲少数文化支持者』的 ARMY，如今已成为新型的全球共同体与粉丝文化，为世界文化市场带来新气象。即使在此刻，他们仍以纯粹的文化连带力量，跨越国界发挥正面影响。ARMY 的『无边包容』与『强烈凝聚力』，不断成为我创意的灵感来源。」



期间，RM特别提到了成员和粉丝的一段话，让粉丝们都非常感动：「我是一个非常幸运的人，我很幸运遇到另外六位BTS的成员。我很幸运遇到我们的制作人，Hitman Bang，他全力支持我们，让我们做自己喜爱的音乐。但最重要的是，我很幸运我有ARMY愿意接受我们的音乐，不只是作为消遣，还是我们共同的人生语言。顺带一提，ARMY是BTS的官方粉丝名，给大家参考...（台下传出欢呼声），向全世界的ARMY致敬！」



RM 表示：「文化应该自由流动，被传递到不同地方，并在融合中创造出如 K-pop 般的新价值。我希望这股创造性的文化潮流能在世界各地持续涌动。亚太地区正是拥有最丰富多元文化能量的区域。」

最后，他向在场的全球商界领袖呼吁：「请支持世界各地的创作者，让他们有机会发挥创意。文化与艺术是最能打动人心的力量，也是传递多样性与包容性最迅速的媒介。」



当天上午，RM 与 HYBE 董事长房时爀一同出席了 APEC CEO 峰会开幕式，并在会后参观了现场设置的 HYBE 宣传展区。



