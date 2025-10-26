ADP成员Annie出道半年就成为《歌谣大祭典》主持人！PD透露选择她的理由，又在韩网掀起热烈讨论

混声团体 ALLDAY PROJECT 的成员 Annie 出道半年就成为《MBC歌谣大祭典》的主持人，引发热烈讨论。

今年负责执导《MBC歌谣大祭典》的张宇成（장우성）PD 对《体育朝鲜》表示：「10年来一直守护《歌谣大祭典》的润娥退出后，我们真的苦恼很久该邀请哪位。」



他接著说：「现在是 K-POP 受到全世界瞩目的时期，因此《歌谣大祭典》的新面孔应该是『时代所瞩目的新人』，从这一点来看，Annie 是最自然的选择。」吐露选择 Annie 担任MC的理由。张PD表示：「Annie 出道后通过各种活动展现出聪慧且充满魅力的领导力，短时间内吸引大众的关注，我认爲她是符合新时代的标志性人物。」

另外，Annie 被选为 MC 成爲热门话题的同时，因爲「新世界集团第三代」的华丽背景，也掀起「靠实力 vs 靠资本」两派争论。张PD解释：「Annie 是通过『行动』证明的艺人，出道半年就打造出属於自己的色彩，这点给我留下深刻的印象。」



采访一出来，也立即在韩网引发热烈讨论，韩网友：「年末歌谣颁奖典礼的主持人怎么这么热闹啊，什么都没听说过的孩子们都能做音乐放送 MC」、「如果太一般的话，下次就不会用了」、「是今年最成功的新人嘛，去年 TWS 成员（道勋）也主持了《歌谣大祭典》」、「因爲是新世界的女儿，所以才会关注啊」、「把他放进去就不用担心广告了」、「时代瞩目？」、「金汤匙的时代吗」、「去年也是新人的话... 话题性很好，我理解了」、「感觉会做得很好，Annie 加油」、「SM 一个位置、HYBE 一个位置，反正不是 Annie ，也会用其他大型企划公司的人」、「作爲新人受到关注是因爲已经是在新世界」等等。



