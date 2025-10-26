这样的经纪人是第一次见！池昌旭＆都敬秀出演《秘书镇》一直偷抱怨李瑞镇，连罗PD也看不下去？！

这么做自己的经纪人也是第一次见？！好期待李瑞镇和金光奎与池昌旭和都敬秀的化学反应！

SBS综艺《对於我来说过於刻薄的经纪人－秘书镇》（简称《秘书镇》）是「挑剔王」李瑞镇和金光奎成爲一日经纪人，全天贴身陪伴明星，通过细心的护理和不可预测的谈话带来快乐。下一组嘉宾是 Disney+ 原创剧《操控游戏》的主演池昌旭和都敬秀（D.O.）。

公开的预告中，制作组问都敬秀：「你好像不太敢跟秘书镇说话？」他也回答：「我现在想试著股起勇气了！」池昌旭问说是面对那两位（李瑞镇＆金光奎）吗？都敬秀：「不...从明天起再试著鼓起勇气！」跟在《豆豆笑笑》完全不一样啊 XD



在车上都敬秀跟池昌旭说有一家盐面包真的很好吃，李瑞镇问了在哪里？都敬秀回答：「在江南区厅那边...」李瑞镇听到马上说：「哎唷！太远了！」虽然又解释只要7分钟，但李瑞镇狂说太远了。后来都敬秀表示：「老实说真的让人火大！」到了咖啡厅池昌旭又问要买招牌品项吗？结果李瑞镇又拒绝「不要买！不要买！」池昌旭：「我今天...有什么事情是照著我想要的去做的吗？」采访中两位也一直偷抱怨经纪人（笑）！



因为李瑞镇太晚到，导致池昌旭和都敬秀后面的行程受到影响，连合作很久的罗PD都看不下去：「经纪人应该要帮忙做好那些事的！」好期待这集播出啊～！



而《操控游戏》讲述一直过著平凡生活的男人泰中（池昌旭 饰）某一天被卷入恶劣的犯罪案件中，他因此被关进监狱；当他得知这一切都是约翰（都敬秀 饰）策划的之后，对约翰展开报复。将在11月5日在 Disney+ 於首播4集，之后每周更新2集，并在12月3日播出最后2集。



