「不是男演员，是女的！」柳真揭拍戏阴影：对手口气像下水道，镜头太近逃不掉

女星柳真近日在节目中聊到拍戏时的辛酸经验，意外揭露自己曾与一位「口气超重」的女演员合作，场面一度尴尬到让她快崩溃！

这段内容出自她与老公奇太映共同经营的YouTube频道「柳真VS太映」中。 两人边吃边玩起「平衡游戏（两难选择）」时，被制作组问到：「如果合作对象是嘴巴有下水道味的演员 vs. 一直忘台词的演员，你会选哪一个？」

奇太映先笑说：「我们两个都遇过这种情况。」柳真立刻回答：「我宁可遇到一直忘台词的人！」奇太映则表示理解忘词的演员：「有时候太紧张会一直忘词，身为演员也会想帮对方放松，不会生气，但超过一定程度就真的很累。」



不过柳真坚持：「不行，我还是受不了嘴巴有下水道味的！」制作组试著说服她：「那就忍一下嘛，很快就拍完啦~」柳真当场摇头：「怎么忍？ 还要对话耶！」接著她语出惊人地透露：「而且那不是男演员，是女演员。 那个味道...... 真的像坏掉的烟味，超浓！」她坦言当时拍戏时超痛苦，因为镜头同时要拍到自己讲台词的画面，「那距离太近了，真的逃不掉。」



网友听完笑翻又心疼：「这也太真实了吧！」、「柳真太诚实了哈哈哈」、「好想知道是哪位女星但又不敢问XD」。



柳真向来以清新形象著称，这次大方分享拍戏趣事，不但让粉丝看到她率直的一面，也意外揭开演员拍戏时的「无香压力现场」！



