G-DRAGON荣获大众文化艺术奖「玉冠文化勋章」，鸟叔PSY后最年轻得主！感性发言「想与BIGBANG成员分享荣耀」

BIGBANG队长G-DRAGON（权志龙，37岁）荣获第16届大众文化艺术奖「玉冠文化勋章」，正式肯定了他在推动韩流与发展大众文化上的卓越贡献。 作为今年最年轻的受勋者，GD的获奖感言亦给人带来无限感动和鼓舞。

第16届韩国大众文化艺术奖於昨晚举行颁奖典礼。 这是自2010年起设立的政府奖励制度，由文化体育观光部主办、韩国内容振兴院承办，旨在表扬对韩国大众文化与艺术发展作出贡献的艺人及从业人员，提升大众文化艺术家的自豪感及大众文化艺术产业的社会地位，是韩国大众文化界最高荣誉之一。

当晚，GD与资深声优裵汉成、已故喜剧人全裕成共同获颁「玉冠文化勋章」。 「文化勋章」从高到低细分为「金、银、寳、玉、花」五个等级，此前仅有一位年轻流行歌手荣获玉冠文化勋章，即是2012年以一曲《江南Style》掀起全球流行的PSY鸟叔。



作为本年度最年轻的受勋者，GD被认为拓展了K-POP的边界，在音乐与时尚等领域树立起「文化偶像」地位，成为引领大众文化的先锋。 主持人在GD登场时介绍称：「他是第一位20年来无论团体、小分队还是SOLO专辑，从未错过第一名的歌手」。



GD在获奖感言中动情回忆出道历程：「从6岁那天被妈妈牵著去参加第一次试镜开始，我就一直怀抱著同一个梦。 十几岁时实现了成为歌手的梦想，二十几岁获得总理表彰，三十几岁则得到了玉冠文化勋章，让我对四十岁充满期待。」

他说：「我从小仰慕歌手这个职业，现在也依然如此。 歌手的身分让我感到无比骄傲，我深深热爱自己的工作。 那些让我做梦的前辈们，就像照亮我夜晚的星星。 我聆听群星的歌曲长大，如今也成了其中一颗星。 明年就是BIGBANG出道20周年，我想和成员们分享这份荣耀。」



GD目前正进行世界巡演，谈到艺术与梦想时说：「我经常对人说『晚安，做个好梦』。 我相信这句话有力量——好梦有时会成为现实，而当现实成为梦，又会诞生新的梦。 即使未能实现，美梦本身也让人感到愉悦。」

最后他笑著补充：「虽然我是今年的最年轻得主，但其实也算有点资历了。 希望大家今晚都能做个好梦。」随后亦通过个人IG帐号向粉丝们表达了感谢。





韩国网友一致对GD获奖表达认可：「恭喜祝贺」「完全值得这个奖」「GD对K-POP产业的影响和贡献独一无二」「最厉害的是空白期之后还能重回巅峰」「超级帅气」「直到现在才获得文化勋章，这一点才更让人意外吧kk」。

