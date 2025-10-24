每8则时尚对话就有1次提到他！防弹少年团Jimin席卷全球时尚圈，四大时装周唯一K-pop王者

全球媒体分析机构Onclusive最新数据出炉，防弹少年团成员Jimin在2026春夏四大时装周上强势登顶，成为最受瞩目的K-pop艺人！这份针对9月8日至10月8日期间巴黎、米兰、纽约和伦敦时装周的全面分析显示，Jimin以13.46% 的媒体份额（SOV）在K-pop偶像中稳坐冠军宝座，证明了他无可匹敌的全球影响力。

Jimin在10月1日迪奥（Dior）大秀的亮相简直炸翻全场！当他身著全黑造型现身秀场时，瞬间成为全球媒体焦点。 巴黎当地媒体、欧美主流时尚杂志争相以「Jimin在秀场前排闪耀」为题大篇幅报导，并疯狂刊登他的现场照片。 当天相关话题热度直冲巅峰，光是「#jiminxdior」这个标签就被提及约453万次，让Jimin成为唯一进入话题榜前十的K-pop明星。



数据显示，巴黎时装周在四大时装周中表现最为抢眼，总共获得2550万次提及，远超米兰的570万次、纽约的380万次和伦敦的270万次，独占总媒体份额的70%以上。 其中迪奥以35.04%的占比成为品牌中的最大赢家，而Jimin无疑是推动这波热度的关键推手。

业内专家分析，Jimin高达13.46%的媒体份额意味著在时装周期间，每7到8次时尚相关对话中就有一次会提到他的名字。 这种惊人的曝光率充分展现了他作为品牌影响者的强大实力，也让他成为本季时装周最具代表性的标志性人物。

防弹少年团本次共有五位成员跻身TOP 20，创下单一团体最多入围纪录。 而Jimin一人的媒体份额几乎相当於其他成员的总和，这种压倒性的表现让他成为本季时装周当之无愧的王者，登上全球无数媒体的头条位置。



从迪奥秀场的全黑造型引爆社交媒体，到拿下13.46%的媒体份额，Jimin用实际行动证明，他不只是K-pop巨星，更是引领全球时尚潮流的风向标！

