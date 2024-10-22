文瑾莹患罕病「险截肢」！近日公开自己的健康状态「已经完全痊愈，因为胖了所以在减肥」

文瑾莹日前出席《地狱公使2》的制作发布会，时隔许久再次在正式场合露面，成爲热门话题。

文瑾莹当天在自己的 IG 上写下：「我特别想说这个来著...比想象中更多人担心我的健康，真的非常感谢，所以拜托记者们一件事！希望能写『我已经完全痊愈了，现在是非常非常健康的状态』的报导。虽然胖了一点，但每天都在看影片减肥中，现在希望大家不再担心（我的）健康，而是支持我能减肥成功。」



此前，文瑾莹在2017年2月右手臂突然疼痛后，被诊断爲「急性腔室症候群」，紧急入院接受手术，在第四次手术结束后，才免於截肢命运。2019年在真人秀《隐秘而伟大的动物私生活》的记者见面会上表示已经痊愈了，2022年也曾在自己的 IG 上公开与此相关的手术疤痕。



而文瑾莹饰演箭簇领袖「阳光班老师」是《地狱公使2》新加入的角色，她表示：「因为能够挑战新的角色，所以感到很兴奋。导演给我一个很有魅力的角色，所以抱持著『玩得开心吧，如鱼得水』的心态努力拍摄了。」更加令人期待新面貌！另外《地狱公使2》将在25日於 Netflix 上线。



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