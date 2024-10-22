10月25日将再度呈现世界观的《地狱公使2》！导演延尚昊：说过的话不会再说，朝向新方向发展！

拥有非常具吸引力的反乌托邦世界观，《地狱公使》在第一季一推出就震撼全球，公开仅10天就拥有上亿的累积收视时数，时隔多年的第二季也即将在10月25日时向全球公开。

加入第二季演出的新主角金圣喆相当有自信的表示，透过本次的作品，展现出所有人都想像不到的所谓「地狱」这个地方。即将在10月25日公开的《地狱公使2》描述的是承接第一季内容，人们被毫无预警的预告自己即将在几日后进入地狱，接下来则发生一些用科学难以解释的现象，第二季则将呈现在第一季在许多人面前前往地狱的朴静子以及郑振秀的奇迹复活。



金圣喆将接替刘亚仁演出为了遵守新真理会的教义，而隐藏自己地狱之行的第一任议长郑振秀。走了一遭地狱而相隔8年后才复活的郑振秀变得一无所有，只有恐惧，金圣喆也表示自己在演出时，一直想著似乎被什么东西追赶，以这样的心情产生恐惧眼神进行演出，也想像这角色在漫画中可能出现的表情。



金贤珠也承袭第一季，出演与新真理会对抗箭头领导的闵惠珍一角，他表示本次的演出将透过动作与表情表现得更加强烈，更加沉重一点，饰演复活者朴静子的金信禄，也将表达更果敢的演技，听说令在场工作人员都造成骚动，令人期待这位演技派强者的表现。本季再加入文素利、梁东根、文瑾莹、以及林成宰等新演员共同演出，爲该剧增添力量。



时隔三年再度推出新作品的文瑾莹，将饰演狂热教派集团箭镞的核心人物「阳光班老师」，他也大呼本次的造型应该是目前为止最为突破性的一种，连他自己都认不出自己来了，文瑾莹出道多年，也一直对於新的角色非常感兴趣并有著热情，也非常感谢藉此机会能够演出这个相当有魅力的角色。



导演延尚昊也强调说，《地狱公使》原本就是以相当强烈又奇特的世界观开始，也以复活的话题结束，并且不会再说出之前已提过的内容，从第一季获得灵感再继续制作第二季，并且努力朝向不一样的新方向发展，希望大家一起期待《地狱公使2》所带来与众不同的趣味。

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