【多图】Netflix《地狱公使2》发布会：金圣喆接任男主合作金贤珠&金信禄，文素利&林成宰&文瑾莹全新加盟
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【多图】Netflix《地狱公使2》发布会：金圣喆接任男主合作金贤珠&金信禄，文素利&林成宰&文瑾莹全新加盟

韩剧   2024年10月21日   星期一11:22   Sani  

（封面图源：TVDaily）

今日（10月21日）上午，Netflix新剧《地狱公使2》在首尔首尔东大门广场JW万豪酒店举办发布会，主演金贤珠、金圣喆、金信禄、文素利、林成宰、文瑾莹及导演延尚昊出席。

金贤珠：
（图源：TVDaily）
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金圣喆：
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金信禄：
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文素利：
（图源：TVDaily）
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林成宰：
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文瑾莹：
（图源：TVDaily）
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（图源：TVDaily）

导演延尚昊：
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编剧崔圭石：
（图源：TVDaily）

主演合照：
（图源：TVDaily）

主演及编导合照：
（图源：TVDaily）

《地狱公使》系列改编自延尚昊和崔圭石共同创作的网路漫画《地狱》，由延尚昊担任导演。第二季中，世界因不断传来的地狱宣告而变得更加混乱，故事围绕着突然复活的新真理会会长郑晋守和朴静子展开，律师闵慧珍、新真理会以及箭镞势力之间的纠葛将更加复杂，将于本月25日公开。

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