【多图】Netflix《地狱公使2》发布会：金圣喆接任男主合作金贤珠&金信禄，文素利&林成宰&文瑾莹全新加盟

今日（10月21日）上午，Netflix新剧《地狱公使2》在首尔首尔东大门广场JW万豪酒店举办发布会，主演金贤珠、金圣喆、金信禄、文素利、林成宰、文瑾莹及导演延尚昊出席。

金贤珠：





金圣喆：







金信禄：







文素利：





林成宰：



文瑾莹：







导演延尚昊：



编剧崔圭石：



主演合照：



主演及编导合照：



《地狱公使》系列改编自延尚昊和崔圭石共同创作的网路漫画《地狱》，由延尚昊担任导演。第二季中，世界因不断传来的地狱宣告而变得更加混乱，故事围绕着突然复活的新真理会会长郑晋守和朴静子展开，律师闵慧珍、新真理会以及箭镞势力之间的纠葛将更加复杂，将于本月25日公开。

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