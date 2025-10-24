康男坦承在中秋连假进厂维修！鼻歪、难呼吸→再手术内容全公开

男团M.I.B出身的歌手康男坦承在中秋连假期间接受了鼻子整形再手术，引发了网友关注。

康男於23日透过YouTube频道《邻居朋友康男米》透露，他在中秋连假期间进行了鼻整形手术的原因。

他表示：「我其实有点变了，本来不打算公开，但去美容室时被人立刻发现，问我『（鼻子）什么时候做的？』」



康男表示，自己趁著中秋连假、请假动了手术，并解释原因：「出道前做过一次鼻整形，听说若是使用软骨进行手术，有时会出现鼻子内缩的状况。有天看画面时，发现萤幕上只看得到我的鼻孔，而且鼻子歪了，只能用一边呼吸。医生建议我再做手术，所以就决定动刀了。」

▼中秋连假前的直播影片：



他接著笑说：「医生原本建议我至少一个月后再拍摄节目，但我没办法那么久不工作。手术后一周我就去录《韩日TOP10秀》，休息时间有好多艺人跑来问我发生什么事，场面挺好笑的。」

最后康男开玩笑说：「我太太常说我脸太长，但做完鼻子后，现在完全不觉得长了呢。」用自嘲的方式，来分享这一段经历。

▼网友们看完康男的最新影片后，纷纷感叹：「做得真自然」、「效果真不错」



Mico@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻