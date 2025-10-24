《了不起的导游》全昭旻称崔丹尼尔为「认识时间很短的至亲好友」

10月28日即将首播的MBC Every1《伟大的导游2.5－了不起的导游》人气旅游实境节目，是《伟大的导游》系列其中之一，由金大浩、崔丹尼尔、全昭旻、效定（Oh My Girl成员）预告了他们的首度旅行地，也就是民族的灵山白头山，引发话题讨论。

本季节目中将由金大浩与崔丹尼尔丹担任特别导游，展开全新的旅程。第二季节目中担任摄影棚成员的全昭旻与效定本次将亲身参与旅程，期待新的火花。平时喜爱独自旅游的金大浩，也提到这次先想到的是一起旅游的朋友们的需求，他们是否需要什么，他如何满足大家的需求等等，与平时只考虑到自己截然不同，也花费更多心思在这上面。



崔丹尼尔则是大大称赞金大浩是一个非常称职的导游，表现几近满分，更表示观众们没有收看的话是自己的损失。而成员中与崔丹尼尔是好朋友的全昭旻，甚至一度爆发粉红传闻，全昭旻也划清界线说，因为是好朋友，但认识的时间太短，希望大家关注我们能否在其他环境中也成为真正的好朋友。令观众们相当期待两人表现出的默契。



本次白头山旅行的老么效定也说，昭旻与她的默契程度，以及哥哥们与他的兄妹默契，像是真正的家人般互动，在旅程中相互关怀照顾对方，也会互相开对方的玩笑，观众们收看时可能也会觉得真的像是家人共同出游的旅行。效定表示因为上衣季节目中也曾一起共度，觉得本次合作更有默契，也请大家多多期待播出。由金大浩、崔丹尼尔、全昭旻与效定一起出游的白头山之旅，将於10月28日晚间《伟大的导游2.5－了不起的导游》首播。



