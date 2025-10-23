【韩网热门】Seventeen珉奎美国演唱会喝台下递上的伏特加！吓傻粉丝：你怎么敢？？？

人气男团SEVENTEEN正在美国举行巡回演唱会，不料成员珉奎（Mingyu）在奥斯汀（Austin）场第一天的演出中，因「喝了粉丝递来的酒」引发热议。

根据多位现场粉丝的描述，当天有两名粉丝在会场内的酒吧购买了伏特加。 到了安可（Encore）环节时，她们举起写著「要不要一起派对？ 跟我们一起喝！」的手举板，引起珉奎注意。影片显示珉奎看到标语后先是笑了笑，接著听到粉丝喊「我们有带酒！」后，竟然好奇地问「那是什么？」粉丝回答「伏特加」，而他竟示意工作人员帮忙接过杯子，当场在舞台上喝了一口。 影片一出，立刻在韩网与海外社群引发争论。



the shot mingyu took was in our section i was speechless when i saw him drank it wtf #SEVENTEEN_NEW_IN_AUSTIN#202MAMAVOTE #SEVENTEEN pic.twitter.com/bSRPZZTyZP — janelle (@onlyforone_woo) October 22, 2025

韩国网友评论：

1. 他是知道那是酒才喝的，所以不能算被害者。 他自己问那是什么，粉丝说是伏特加。 这件事是粉丝不该给、工作人员没阻止、本人也不该喝，全都有错

2. 那所以...... 他现在没事吗？

3. 太掉以轻心了，虽然没出事但真的以后别这样......

4. 他怎么敢喝那个啊，谁知道里面放了什么......

5. 为什么大家要怪珉奎？ 虽然危险但也不至於被骂成那样吧

6. 真的太不小心了，在韩国也会被骂的那种程度

7. 我觉得多数人是真的在担心; 以前真的有人在饮料里下过药。 谁知道里面有什么...... 小心一点才对ᅲᅲᅲ

8. 虽然喝酒本身没问题，但这团有很多年轻粉丝吧，最好还是不要这样，也比较安全

9. 遇到事情就怪受害者的人，以后自己被冤枉时也只能怪命了

10. 虽然听说演唱会里有卖酒我不觉得奇怪，但那酒里万一有什么呢？ 又是在美国......

11. 他应该是相信粉丝吧，可是以前也发生过有人在粉丝签名会给有问题的饮料的事件。 美国毒品又那么普遍，真的该小心。 我想长久看他活动啊

12. 真的没事就好，以后别再这样就行ᄏᄏᄏᄏ比起「轻率」那些骂「傻」的人才是太激动了吧

13. 根本没有谁是被害者或加害者啦，粉丝又没下什么东西，别乱讲

14. 相信粉丝错了吗ᅲᅲ 但粉丝也不该给啊

15. 没出事就好，以后注意吧。 他可能只是被当下气氛感染，但骂他「一点理智都没有」也太过分。 他看到这些反应应该也知道错了，下次会注意的

16. 珉奎先生还是太单纯了，不要随便喝别人给的东西，很危险

17. 说他轻率可以但真的就是危险啊。 再怎么说是粉丝给的，也不该喝。 可能是因为韩国没这种文化、他在美国所以就收了吧。 下次小心就行

18. 确实是不小心、该警惕，但就到此为止。 那些骂「傻」「没理智」的留言才真是问题。 会往饮料里加怪东西的人才是不正常的！

19. 真的还好只是酒，要是里面有别的就糟了。 喝的人顶多算轻率，怎么会是错？ 应该怪递酒的啊，而且国外很多演唱会本来就能喝酒，日本甚至入场票还能选「附啤酒」那种

20. 东南亚那个「迎宾酒」事件，好像不是有人故意下毒，而是为了降低制造成本混进甲醇才出事的吧？ 如果你说的是别的事件那我道歉，但这样留言可能会让人误会，不太好喔

21. 问题不是那是酒，是不管是水还是面包都不该吃啊ᅲᅲ再怎么是粉丝，也不能吃别人给的ᅲᅲ不要太容易相信人

22. 现在什么年代了，怎么能随便喝ᅲᅲ

23. 公司应该会提醒吧，他应该只是演出太兴奋，加上是粉丝给的就没多想，偶像不是也不收自制的食物礼物吗？

24. 在韩国乱喝陌生人给的都很危险了，更何况在美国... 那人到底是不是粉丝谁知道，说实话

25. 不管是不是酒都很危险，不论哪个国家，哪怕真的是粉丝也不该这样。 虽然我不是他的粉但真的替他捏一把冷汗

原文：https://theqoo.net/square/3962537220

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻