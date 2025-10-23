【韓網熱門】Seventeen珉奎美國演唱會喝台下遞上的伏特加！嚇傻粉絲：你怎麼敢？？？

人氣男團SEVENTEEN正在美國舉行巡迴演唱會，不料成員珉奎（Mingyu）在奧斯汀（Austin）場第一天的演出中，因「喝了粉絲遞來的酒」引發熱議。

根據多位現場粉絲的描述，當天有兩名粉絲在會場內的酒吧購買了伏特加。 到了安可（Encore）環節時，她們舉起寫著「要不要一起派對？ 跟我們一起喝！」的手舉板，引起珉奎注意。影片顯示珉奎看到標語後先是笑了笑，接著聽到粉絲喊「我們有帶酒！」後，竟然好奇地問「那是什麼？」粉絲回答「伏特加」，而他竟示意工作人員幫忙接過杯子，當場在舞台上喝了一口。 影片一出，立刻在韓網與海外社群引發爭論。



the shot mingyu took was in our section i was speechless when i saw him drank it wtf #SEVENTEEN_NEW_IN_AUSTIN#202MAMAVOTE #SEVENTEEN pic.twitter.com/bSRPZZTyZP — janelle (@onlyforone_woo) October 22, 2025

韓國網友評論：

1. 他是知道那是酒才喝的，所以不能算被害者。 他自己問那是什麼，粉絲說是伏特加。 這件事是粉絲不該給、工作人員沒阻止、本人也不該喝，全都有錯

2. 那所以...... 他現在沒事嗎？

3. 太掉以輕心了，雖然沒出事但真的以後別這樣......

4. 他怎麼敢喝那個啊，誰知道裡面放了什麼......

5. 為什麼大家要怪珉奎？ 雖然危險但也不至於被罵成那樣吧

6. 真的太不小心了，在韓國也會被罵的那種程度

7. 我覺得多數人是真的在擔心; 以前真的有人在飲料裡下過藥。 誰知道裡面有什麼...... 小心一點才對ᅲᅲᅲ

8. 雖然喝酒本身沒問題，但這團有很多年輕粉絲吧，最好還是不要這樣，也比較安全

9. 遇到事情就怪受害者的人，以後自己被冤枉時也只能怪命了

10. 雖然聽說演唱會裡有賣酒我不覺得奇怪，但那酒裡萬一有什麼呢？ 又是在美國......

11. 他應該是相信粉絲吧，可是以前也發生過有人在粉絲簽名會給有問題的飲料的事件。 美國毒品又那麼普遍，真的該小心。 我想長久看他活動啊

12. 真的沒事就好，以後別再這樣就行ᄏᄏᄏᄏ比起「輕率」那些罵「傻」的人才是太激動了吧

13. 根本沒有誰是被害者或加害者啦，粉絲又沒下什麼東西，別亂講

14. 相信粉絲錯了嗎ᅲᅲ 但粉絲也不該給啊

15. 沒出事就好，以後注意吧。 他可能只是被當下氣氛感染，但罵他「一點理智都沒有」也太過分。 他看到這些反應應該也知道錯了，下次會注意的

16. 珉奎先生還是太單純了，不要隨便喝別人給的東西，很危險

17. 說他輕率可以但真的就是危險啊。 再怎麼說是粉絲給的，也不該喝。 可能是因為韓國沒這種文化、他在美國所以就收了吧。 下次小心就行

18. 確實是不小心、該警惕，但就到此為止。 那些罵「傻」「沒理智」的留言才真是問題。 會往飲料裡加怪東西的人才是不正常的！

19. 真的還好只是酒，要是裡面有別的就糟了。 喝的人頂多算輕率，怎麼會是錯？ 應該怪遞酒的啊，而且國外很多演唱會本來就能喝酒，日本甚至入場票還能選「附啤酒」那種

20. 東南亞那個「迎賓酒」事件，好像不是有人故意下毒，而是為了降低製造成本混進甲醇才出事的吧？ 如果你說的是別的事件那我道歉，但這樣留言可能會讓人誤會，不太好喔

21. 問題不是那是酒，是不管是水還是麵包都不該吃啊ᅲᅲ再怎麼是粉絲，也不能吃別人給的ᅲᅲ不要太容易相信人

22. 現在什麼年代了，怎麼能隨便喝ᅲᅲ

23. 公司應該會提醒吧，他應該只是演出太興奮，加上是粉絲給的就沒多想，偶像不是也不收自製的食物禮物嗎？

24. 在韓國亂喝陌生人給的都很危險了，更何況在美國... 那人到底是不是粉絲誰知道，說實話

25. 不管是不是酒都很危險，不論哪個國家，哪怕真的是粉絲也不該這樣。 雖然我不是他的粉但真的替他捏一把冷汗

