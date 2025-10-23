华莎新歌藏真心话～坦承「好的分手也存在」！一句话暗示与年上男友已分手

女团MAMAMOO成员华莎透露了自己的恋爱观与对「分手」的价值观，新歌〈Good Goodbye〉意味著『好的告别』则引发大众想像。

在22日播出的 SBS Power FM《两点逃出Cultwo Show》中，华莎作为嘉宾登场，分享了真诚的心声。最近，她发行了新曲〈Good Goodbye〉，以抒情曲风展现了她的音乐实力。

▼这首歌曲以「回顾过去的爱情、真心祝福对方幸福」为主题，歌词中也隐约透露出她的亲身经历。（MV找来人气演员朴正民出演男主角）



华莎表示：「〈Good Goodbye〉意思是『好的告别』，刚开始写的时候，很多人会问『真的会有好的告别吗？』『我从没经历过好的告别，所以不懂那是什么』。但歌曲发表后，也有很多人留言说『虽然我也没体验过好的告别，但好像能理解了』，反应相当正面。」



主持人金泰均问道：「真的会有好的告别吗？」对此，华莎表达了自己的看法：「我觉得情侣之间也可能会有好的告别。」



华莎曾在2023年被爆出与一位年长12岁的企业家交往，两人当时已交往5年。然而，今年她在出演主持人朴娜勑的 YouTube 节目《娜勑食堂》，与模特韩惠珍同台时，曾笑著说：「我们三个现在不都是单身吗？」当时这番话也被视为她与前男友分手的暗示。

Mico@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻