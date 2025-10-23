SEVENTEEN出道10周年纪录片定档11月7日！4集回顾与CARAT的成长故事

超人气男团SEVENTEEN要迎来出道10周年啦！

所属公司Pledis娱乐23日宣布将推出纪录片系列《SEVENTEEN：OUR CHAPTER》，预计11月7日正式公开第一集。 官方同步放出主海报，画面中成员们站在舞台上，笑容与眼神各有情绪，既有对粉丝的温柔微笑，也有认真专注的神情，充满故事感。 海报上那句文案更让粉丝好奇：「我们提出问题，也找到了自己的答案。 现在，首次讲述SEVENTEEN的故事。」一句话就把团体的10年历程点出来。



这次的纪录片预告将是一段SEVENTEEN与CARAT（官方粉丝名）共同走过的特别旅程。 海报上也印有13位成员的名字与「CARAT」字样，象徵著一路同行的足迹。《OUR CHAPTER》将分为全4集，内容涵盖他们的世界巡演「FOLLOW」、第9次粉丝见面会「SEVENTEEN in CARAT LAND」，以及正规辑五《HAPPY BURSTDAY》的制作幕后花絮等。

纪录片将於11月7日公开第一集，之后每周五更新一集，共推出4集。 粉丝们已经纷纷表示：「等不及要哭了！」、「10年走来真的太感动了！」、「又要重温青春的回忆啦~」

