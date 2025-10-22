毛孩「Melo」骤逝，Super Junior艺声道别：再见的话，换我跑过去抱住你

Super Junior艺声家的毛孩「Melo」今（22）日突然过世，艺声的IG充满不舍以及对Melo的想念。

艺声发了相当多则限时动态想念Melo，仔细看文字，才知Melo离开了。「半天前还这么开朗，不给我时间做心理准备就这样离开，我该怎么办呢Melo」、「从来没有想过要送走你，Melo不要走」、「昨天我也这样叫你，一天要叫你叫十几次，还是无法相信你已经不在了」、「和平常一样把你的衣服也带来了……比你更老更多疼痛的小不点也一起，但你已经不在了」……



艺声还把大头贴换成了Melo，甚至发了张爸爸心痛的背影照，表示爸爸和Melo度过的时间最长，难以想像爸爸失去女儿的心情。



也许是沉淀了一阵子，艺声再发文，附上了多张Melo生前照片，他写下：

「静静的午后，阳光穿过门缝，好像你还在那里面摇尾巴一样。世界上最善良最美丽的我们的Melo，没有你的这房子依旧充满著你的温度。」

「哥哥因为在远处，都不知道你生病了，而你还是像往常一样灿烂地笑著。即使是最后一次散步的路，你的眼神依旧充满著感激。」

「我以是我在给你爱，回头一看，原来我得到的更多。你短暂的生命填满了我的一生，你的温暖还停留在我每天生活的正中心。」

「Melo不会消失，只是改变了模样留在身边。Melo啊，你留给我的爱还满溢我心中。」

「谢谢，非常感谢你，来到哥哥的世界……总有一天再见的话，换我先跑过去抱住你。在那之前……在天上好好休息吧。现在也很想你……我的爱Melo。真的真的很爱你，20251022。」

队友希澈留言：「以后再和艺声一起玩传接球吧！」利特姐姐留言：「漂亮的Melo～～宝贝啊……要在天堂健康地玩……！！」许多粉丝E.L.F.也涌入悼念，并替艺声加油打气。对E.L.F.来说，Melo也是熟悉的毛孩，常常看艺声分享，艺声三天前才发了自己和小不点及Melo的合照，大家都没想过事发会如此突然。



艺声经营的YouTube频道「예세이 Yessay」，制作团队今日亦宣布停更，并向艺声致意。「今天原先会公开Yessay新的小花絮，但因令人心痛的消息，所以暂停上传。新花絮的公开日往后会再通知。为送走珍贵家人的艺声表示慰问。」



草莓@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻