毛孩「Melo」驟逝，Super Junior藝聲道別：再見的話，換我跑過去抱住你

Super Junior藝聲家的毛孩「Melo」今（22）日突然過世，藝聲的IG充滿不捨以及對Melo的想念。

藝聲發了相當多則限時動態想念Melo，仔細看文字，才知Melo離開了。「半天前還這麼開朗，不給我時間做心理準備就這樣離開，我該怎麼辦呢Melo」、「從來沒有想過要送走你，Melo不要走」、「昨天我也這樣叫你，一天要叫你叫十幾次，還是無法相信你已經不在了」、「和平常一樣把你的衣服也帶來了……比你更老更多疼痛的小不點也一起，但你已經不在了」……



藝聲還把大頭貼換成了Melo，甚至發了張爸爸心痛的背影照，表示爸爸和Melo度過的時間最長，難以想像爸爸失去女兒的心情。



也許是沉澱了一陣子，藝聲再發文，附上了多張Melo生前照片，他寫下：

「靜靜的午後，陽光穿過門縫，好像你還在那裡面搖尾巴一樣。世界上最善良最美麗的我們的Melo，沒有你的這房子依舊充滿著你的溫度。」

「哥哥因為在遠處，都不知道你生病了，而你還是像往常一樣燦爛地笑著。即使是最後一次散步的路，你的眼神依舊充滿著感激。」

「我以是我在給你愛，回頭一看，原來我得到的更多。你短暫的生命填滿了我的一生，你的溫暖還停留在我每天生活的正中心。」

「Melo不會消失，只是改變了模樣留在身邊。Melo啊，你留給我的愛還滿溢我心中。」

「謝謝，非常感謝你，來到哥哥的世界……總有一天再見的話，換我先跑過去抱住你。在那之前……在天上好好休息吧。現在也很想你……我的愛Melo。真的真的很愛你，20251022。」

隊友希澈留言：「以後再和藝聲一起玩傳接球吧！」利特姐姐留言：「漂亮的Melo～～寶貝啊……要在天堂健康地玩……！！」許多粉絲E.L.F.也湧入悼念，並替藝聲加油打氣。對E.L.F.來說，Melo也是熟悉的毛孩，常常看藝聲分享，藝聲三天前才發了自己和小不點及Melo的合照，大家都沒想過事發會如此突然。



藝聲經營的YouTube頻道「예세이 Yessay」，製作團隊今日亦宣布停更，並向藝聲致意。「今天原先會公開Yessay新的小花絮，但因令人心痛的消息，所以暫停上傳。新花絮的公開日往後會再通知。為送走珍貴家人的藝聲表示慰問。」



