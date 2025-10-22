狗女儿「贝尔」半年前才手术成功拿掉恶性肿瘤，裴正南心痛送走唯一家人

模特儿兼演员的裴正楠（裴正南），上月底送走了狗女儿，杜宾犬「贝尔」，《我家的熊孩子》最新一集完整纪录了贝尔过世后，他和她的告别。

裴正楠国中高中之际就独立，出社会之后有缘遇见了贝尔，12岁的贝尔对他来说是唯一的家人。贝尔三年前急性椎间盘突出，手术后全身瘫痪，在一间复健中心长期复健，复健成功后，裴正楠也常常在工作时将贝尔托腹复健中心。据节目上复健中心院长叙述，贝尔过世当日还活跃地散步，进门后却突然倒下，CPR仍回天乏术，应是心脏突然骤停。贝尔倒下时，院长马上打视讯电话给正在拍戏的裴正楠，裴正楠哀痛地表示当下看见贝尔的微笑，还以为能救回来，院长安慰他：贝尔是听著爸爸你的声音走的。



回顾半年前，贝尔才因身上长了恶性肿瘤需要开刀，出现在节目上。贝尔患有心脏病，裴正楠当时陷入纠结，手术要选择风险高但切除机率高的全身麻醉，还是风险低但不能保证完全切除的局部麻醉，裴正楠犹豫许久打给了也有毛孩的好友严志媛，最后决定局部麻醉手术。手术过后，医师回答「完全切除了」，裴正楠和医师相视而笑，大家都替贝尔及裴正楠开心。想不到半年后，再见贝尔出现节目，是他离开的噩耗。



节目纪录了裴正楠下戏后赶往复健中心，推著贝尔再绕一次喜爱的复健中心草地，并由院长陪同送贝尔到宠物殡仪馆火化的过程，也回顾过往拍下的两人相处珍贵画面。裴正楠一见到动也不动的贝尔，放声哭泣摸著她，喊著「睡了吗」、「起来啊」、「怎么这么冷」、「爸爸对不起你」、「辛苦了」……没有人看到这些画面不难受，《熊孩子》摄影棚里MC与妈妈们也哭成泪海。



「爸爸会好好生活，谢谢你，我爱你……去那边好好休息，不要生病……」火化前道别，再到真正送贝尔火化，裴正楠情绪再度溃堤，哭喊「很烫……怎么办……」。MC与妈妈们都了解这是养宠物的必经之路，徐章焄这一年来连续失去母亲、外婆和狗狗，他也泪流不止，坦言看过狗狗身体不好的样子，离开后没了病痛反而更好。



《熊孩子》去年才播出

YouTube上（香港观众可至Viu收看完整节目）相当多网友也祝福贝尔幸福、希望裴正楠早日振作，但也有网友表示心碎不已、这种痛是永远无法被安慰的。



翻开裴正楠IG这阵子的发文都是贝尔，从9月底贝尔甫离开时，到《熊孩子》播出后，裴正楠一字一句都是对贝尔的想念，也说了像是对自己的喊话：「虽然心脏感觉要爆炸了，但爸爸会打起精神坚强地活下去的。」安普贤、希澈、李荷妮、金高银、严正化、李施彦、Haha……都现身留言为裴正楠加油打气。



▼附上裴正南和贝尔过往相处画面



