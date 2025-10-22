金钟国、马东石、DEX强势联手！全新综艺《我是拳击手》将在11月22日威猛登场

韩国 Disney+ 宣布，超大型拳击生存综艺《我是拳击手》（I Am Boxer）将於11月22日（周六）正式公开，崭新题材的「拳击生存实境秀」令人相当期待。（预告好热血啊～～～）



《我是拳击手》是一档以超越想像的任务规模与宛如好莱坞电影般震撼画面的「拳击生存实境秀」，由全球动作巨星马东石担任MASTER（导师、总监级人物）。身兼拳击馆馆长的他，因为对拳击怀有特别的热爱与真诚，亲自设计了节目内容。节目将以「只要有钢铁般的意志与不屈的勇气，无论年龄、职业或体级，都能在拳击台上改写人生」为主题，预告一场热血沸腾的逆转胜之战。



与 MASTER 马东石同行的，还有金钟国与 DEX 担任 MC 主持人。金钟国是演艺圈代表性的健身男神、长年习拳的拳击爱好者；DEX 则是出身 UDT 特战部队、挑战过多项运动的全能体能者。三人对拳击的热情与真挚视角，将不仅止於主持，而是带领观众沉浸在拳击的魅力世界之中。



此外，《钢铁部队》《2亿9千：结婚战争》的李元雄PD，以及《体能之巅：百人大挑战》的姜淑景作家也携手加盟，组成强大的制作阵容。

《我是拳击手》是马东石长年梦想的舞台，也是众人瞩目的焦点之作，将自11月22日（周六）起，每周六於韩国 Disney+ 独家播出，韩国电视台 tvN 会率先在11月21日（周五）晚间11点首播。



Mico@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻