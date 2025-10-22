人气女团 NMIXX 终於迎来了巅峰！新歌登上Melon Top 100冠军，掀起「Mix Pop」狂潮

JYP 野心女团逆袭成功！「实验→确信→全盛期」NMIXX 首张正规专辑《Blue Valentine》（蓝色情人节）登顶，终於迎来了属於她们的时代。

NMIXX 於13日发行首张正规专辑《Blue Valentine》，同名主打歌发行后随即登上韩国主要音源平台的即时与日榜冠军，截至20日晚间11点，仍稳坐 Melon Top 100 榜首，创下出道以来的最高纪录。



主打歌〈Blue Valentine〉唱出「在彼此情感碰撞的瞬间，想在冰冷的心中重新点燃火焰」的愿望。歌曲结合了忧郁的合成器音色、吉他旋律与节奏感不同的Boom bap节奏，营造出立体层次感。MV 以梦幻画面与戏剧张力增添视觉魅力，使听觉与观感兼具，给听众们带来全新感受。



NMIXX的团名由代表未知数的「N」与象徵多样性的「MIX」结合，意为「引领新时代的最佳组合」，是三大娱乐公司之一JYP娱乐雄心推出的女团。



出道以来，NMIXX被称为「全能型女团」。海嫄以爽朗的综艺谈吐展现存在感，Sullyoon以精致外貌与舞台表现力受到瞩目，Lily凭极强歌唱实力早已获得关注。然而，她们从未凭音源成绩登顶，虽具话题性与实力，却始终未达巅峰。



未能早日登顶的原因，正是她们的「Mix Pop」音乐风格。NMIXX的「Mix Pop」实验过去被认为难以理解，虽然技术出色，但复杂的结构令大众难以亲近。然而这次的正规一辑《Blue Valentine》却不同——NMIXX成功将独特的音乐性与大众感性完美融合。

主打歌〈Blue Valentine〉以抒情旋律与多层次编曲结合，透过紧张的转调与余韵悠长的副歌，既保留了NMIXX独有的「Mix Pop」特色，又让情感流畅自然。尽管进行了大胆的曲风转换，却依旧易於聆听，呈现她们从「实验期→成长期→确信期」的完整轨迹，是一张不负「正规专辑」之名的挑战之作，也让人更期待她们的下一步。



这次不仅主打歌表现亮眼，专辑整体完成度也极高。各曲之间衔接自然，虽然情感质地不同，却都围绕「Blue Valentine」这一核心主题展开。NMIXX的主唱线以扎实的叙事与厚度完成了整张专辑的叙事感。六名成员之间的和谐与融合，更展现出她们成为「完成型女团」的成长。

同时，NMIXX也未失去她们特有的综艺亲和力。官方YouTube公开的舞蹈练习影片中，成员们穿上蓝色服装、非常有默契地互相搭配，展现逗趣的一面给大众；即使在认真排练中，也不忘笑容与互动，传递出团体特有的正能量。除了音乐实力，她们亲近大众的态度也是一大优势。



如今，NMIXX不仅完成了属於自己的「Mix Pop」世界观，也亲手证明了其大众性。在激烈的四代女团竞争中，NMIXX的道路已愈发清晰。





