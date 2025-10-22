Disney+《操控游戏》李光洙最新剧照、新角色再次用力使坏：我会努力让大家感到不舒服！

Disney+ 全新动作犯罪韩剧《操控游戏》公开了李光洙饰演「白道京」一角的剧照，他是拥有权力与财富的 VIP、同时也是安耀翰（都敬秀 饰）麾下的重要人物，一登场就紧张感爆棚！

剧情讲述原本过著平凡生活的朴台仲（池昌旭 饰），某天被卷入骇人罪案而蒙冤入狱，最终发现这一切竟是安耀翰（都敬秀 饰）精心策划，於是他决心展开复仇的悬疑精彩故事。





从电影《我的特级兄弟》、《海贼：鬼怪的旗帜》到电视剧《心灵的声音》、《Live》、《杀人者的购物目录》、《无路可走：轮盘赌》，李光洙无论诠释哪种角色，都能展现独特魅力与宽广的戏路，演技相当出众。这次他将透过《操控游戏》再次挑战全新形象。



他所饰演的白道京身为国会议员之子，地位显赫、气场强大，是牵动男主命运的重要关键人物。公开剧照中，他时而展现从容不迫的姿态，时而露出带有疯气的诡异笑容，多层次的神情令人难以移开视线。



李光洙表示：「希望观众看到这个角色时，会感到不舒服、甚至有种压迫感。为了让这个人看起来真的令人不悦，我下了很多功夫。」导演朴信宇称赞：「李光洙饰演的道京，是无法想像由其他人来演的完美角色。」编剧吴尚浩更盛赞：「李光洙是《操控游戏》的宝藏，即使是普通台词，也能被他演得与众不同。」



由池昌旭领衔复仇、都敬秀首度挑战反派，以及李光洙、金钟秀、赵允秀等实力派演员共同飙戏，加上《模范计程车》、《犯罪都市4》的编剧吴尚浩打造的紧凑剧本，《操控游戏》预计於 11 月 5 日在 Disney+ 独家上线，首播 4 集，之后每周更新 2 集，共 12 集。



