闵熙珍创立新公司「ooak」，NewJeans冷冻一年有望复出？ 10/30一审判决成关键

闵熙珍去年11月辞去ADOR公司代表职位，低调近一年后，於近日设立了全新的娱乐公司「ooak」。 NewJeans与ADOR之间的合约纠纷将於本月底出炉一审结果，若NewJeans胜诉，闵熙珍极有可能透过新公司迎回这只亲手打造的女团。

据业内消息，闵熙珍已於本月16日完成「ooak」的法人登记，业务范围涵盖艺人经纪、音乐与唱片制作及发行，以及演唱会与活动策划等。 公司设址位於首尔江南区新沙洞林荫道一带，目前大楼正进入施工尾声，但尚未在建筑登记处登记，一旦获得临时使用许可，即可投入运作。

闵熙珍亲自宣布新公司诞生

10月24日，闵熙珍透过个人IG帐号公开多张公司标志的草图，展现出她一贯的艺术感与独特美学，暗示「ooak Records」正式启动。 闵熙珍称「ooak」是来自英文「Only one always known」，推测可以解释为「唯一总是知晓的人」、「唯一被知晓之物」、「永远被知晓的唯一」等多种意涵。



法律战关键时刻：NewJeans合约效力待定

ADOR与NewJeans之间的「专属合约效力确认诉讼」即将在10月30日迎来一审判决。 若法院支持NewJeans，闵熙珍将可通过ooak正式接手她原先培养的团体。 作为代价，ADOR也能以「单方面中断活动」为名向她们索赔，这样一来，闵熙珍和NewJeans必须一边活动一边继续和ADOR打官司。

相反地，若ADOR胜诉，则意味著NewJeans与ADOR的合约至2029年7月仍具效力，甚至可能因停工期而延长，闵熙珍若想重新签下成员，恐需支付数千亿韩元的违约金。 此外，HYBE和闵熙珍之间也有围绕股东协议和竞业禁止的诉讼。



NewJeans风波回顾

NewJeans成员於去年11月向ADOR与母公司HYBE提出解约，原因包括闵熙珍遭解雇、公司未履行保护艺人的义务、信任基础破裂等，并在今年1月改名为NJZ试图继续活动。 ADOR则反驳合约仍有效，并提出假处分请求，禁止成员独立活动。 法院今年5月裁定，若成员未经ADOR批准从事演艺活动，须每人每次赔偿10亿韩元。 自此，NewJeans停摆近一年，仅偶尔透过SNS与粉丝互动。 即便如此，NewJeans过去推出的歌曲仍然在全球享有人气，多首歌曲的全球播放量陆续突破7亿次。

HYBE於2021年设立ADOR并投资215亿韩元，用以培养旗下唯一艺人NewJeans。 从2022年出道到2024年爆纠纷，NewJeans为ADOR带来了高达2407亿韩元的累计销售额，若没有停止活动，今年也可望创造巨大收益。



闵熙珍的未来布局

目前ooak的资本额仅有3000万韩元，若要支付违约金则必须找到新的投资者，或自行出资培养全新艺人。 此举让人联想到SM创办人李秀满离开原公司后另起炉灶、打造新团体的案例。

无论结果如何，ooak的设立无疑意味著闵熙珍正式重返K-pop战场，也让NewJeans与ADOR之争再度成为业界最受关注的焦点。

