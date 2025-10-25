【K社韓國小百科】濟州島又出事！烤肉全是油、紫菜飯捲沒料　韓網氣炸：真是「最會宰客聖地」

被稱為韓國国內「最會宰客」的旅遊勝地——濟州島，再度因離譜的「劣質餐點」登上熱搜。 繼高價少料的紫菜飯捲、天價炒血腸等事件後，近日又有遊客爆料在西歸浦某家黑豬肉餐廳點了烤肉，結果「一半都是肥油」，氣得直呼「濟州島真的一點都沒變！」

根據多家韓媒報導，本月18日有一名網友在社群論壇發文，標題寫著「濟州島真的不會改，氣炸了」。 該網友表示，他在住宿附近一家黑豬肉店點了豬頸肉與五花肉各一份，打算比較哪道更好吃，結果送上桌的豬頸肉竟有一半全是白花花的肥油。 「看到那盤肉我整個傻眼，另一塊五花肉也差不多，一半都是肥肉。」原PO氣不過向店員反映，卻得到冷淡回應：「那是原本就帶著的油花，重量也沒少。」讓他更火大。 最後他無奈表示：「太噁心了，我直接把肥肉丟到烤盤外，決定以後再也不來濟州了。」

他也附上照片，只見盤中「豬頸肉」兩大塊中，其中一塊幾乎整片是肥膩白油，幾乎看不見紅色瘦肉部份。 這篇貼文曝光後，韓網炸開鍋，網友們留言怒罵：「這是拿來擦烤盤油的部位吧？ 居然敢賣給客人」、「這種肉到底哪裡買的？ 手法真高明」、「濟州島永遠不會改！」、「怪不得越來越多人寧願去日本、越南旅遊」、「這樣只會害到那些誠實經營的店家」。



其實這並非濟州首次爆出「吃飯踩雷」事件。 就在10月初，在濟州「潭羅文化節」上販售的4,000韓元（約86元新臺幣）紫菜飯捲被批「只有飯沒有料」，引發批評潮。



＂쌀을 안 아끼는구나＂ 1줄 4,000원 제주 축제 김밥 ˙뭇매˙ (출처 : 네이버 뉴스) https://t.co/r9zgExBJWS



제주시 관계자는 "사진은 김초밥으로 재료는 충분히 준비가 돼 있었지만, 여러 주민들이 만들다보니 숙련도에 따라 편차가 있었던 것으로 보인다"



그러니까 김초밥을 만 사람의… pic.twitter.com/gdCOfJQnMg — Cailia (@cailia) October 14, 2025

而今年4月的「王櫻花慶典」也曾出現6塊血腸賣2.5萬韓元（約560元新台幣）的荒唐案例;去年更有一家知名烤肉店被揭出賣出的五花肉有九成是肥油。 甚至今年5月，又有旅客投訴，在西歸浦某知名黑豬肉店點了98%肥油的三層肉，結帳竟花了15萬韓元（約3240元新台幣）。 店家辯稱「那是正常部位」，但客人憤怒反擊：「這種人根本不能做生意！」

隨著類似事件層出不窮，外界擔心濟州觀光形象受到嚴重打擊。 旅遊業專家指出：「若當地政府不建立公平透明的價格監管制度，不僅會讓國內旅客失去信任，也會導致外國觀光客的迴流率持續下滑。」

濟州島雖然以絕美海景與美食聞名，但這些「宰客」、「劣食」爭議卻讓不少韓國人心寒——如今網上甚至流傳一句話：「去濟州花的錢，不如直接飛日本！」

