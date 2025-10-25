彩瑛也因健康问题，将缺席本周TWICE吉隆坡场的演出！粉丝怒：「行程太夸张了、这行程是要累垮几位成员」

继定延之后，彩瑛也因健康问题将缺席本周TWICE吉隆坡场的演出！成员们都要健康啊 ㅠㅠㅠㅠ

JYPE娱乐24日的公告如下：「大家好，这里是JYP娱乐，我们遗憾地通知大家，TWICE成员彩瑛因健康原因，将无法参加 『TWICE 'THIS IS FOR' WORLD TOUR IN KUALA LUMPUR』的演出。对於一直期待在舞台上见到她的粉丝们，我们深表歉意，也非常抱歉突然传达这样的消息。经过慎重的讨论后，我们将艺人的健康与充分恢复放在最优先的位置，因此做出了这一不可避免的决定，恳请大家给予理解与包容。我们始终深深感激大家给予 TWICE 巨大的爱与支持，再次爲传达这样的遗憾消息真心地致上歉意。」



而 TWICE 的行程真的非常密集，7月12日发行正规四辑《THIS IS FOR》，7月19～20日开始展开第六次世界巡回演唱会《THIS IS FOR》（明年美国场次还不断加场）、8月3日出席芝加哥「Lollapalooza」音乐节、8月27日发行第六张日语正规专辑《ENEMY》、10月18日举行出道10周年纪念粉丝见面会《10VE UNIVERSE》。除了团体行程外，成员们还有一些个人行程，出道10年依旧是很非常努力在工作啊！



日前定延也因健康问题，缺席本月4日在菲律宾布拉干的演唱会。这次彩瑛又因健康原因缺席，也让粉丝纷纷表示：「行程真的太夸张了」、「希望可以早日康复」、「真的是魔鬼行程」、「成员们都要身体健康啊」、「今年这行程要累垮几位成员」、「公司要是为了成员健康著想，就不会一直加场了」、「看到明年公布的场次，不知道需要怎么样的体力」、「360度舞台真的太累了，还一直加场」等等。

