BTS 柾国的 FIFA 世足神曲再创全球新纪录！热门曲〈Dreamers〉在Spotify上的播放量突破5亿次

BTS 防弹少年团成员柾国（Jung Kook）已经有五首歌曲「破 5 亿」，从〈Seven〉到〈Dreamers〉，个人累积的全新里程碑诞生！

根据全球最大音乐串流平台 Spotify 於 19 日的数据显示，柾国演唱的 2022 FIFA 卡达世界杯 官方原声带〈Dreamers〉，累积播放次数已突破 5 亿次。



至此，柾国已拥有五首 Spotify 累积超过 5 亿次串流的歌曲，分别是个人单曲〈Seven (feat. Latto)〉、〈Standing Next to You〉、与CP查理合作的〈Left and Right (Feat. Jung Kook of BTS)〉、〈3D (feat. Jack Harlow)〉以及〈Dreamers〉。

〈Dreamers〉於 2022 年 11 月公开后，登上全球 102 个国家／地区的 iTunes「Top Song」排行榜第 1 名，并在 Spotify「Daily Top Song Global」榜单（2022 年 11 月 20 日）中名列第 2，席卷全球音乐市场。



此外，FIFA 官方 YouTube 频道公开的〈Dreamers〉表演影片，截至 10 月 2 日已突破 4.2 亿次观看，创下该频道历史最高纪录。

目前柾国在 Spotify 上以个人名义的歌曲累积串流总数已超过 97 亿次，其中〈Seven (feat. Latto)〉更以超过 25 亿次播放，成为首位达成单曲 25 亿串流纪录的韩国歌手。



