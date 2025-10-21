人气恋综《换乘恋爱4》开播话题不断：公开第二对前任情侣、伯贤的迷惑行为、智妍狂丢直球！

人气恋综《换乘恋爱4》开播后依旧保持超高讨论度和话题热度，不得不说这季节奏真的快很多！第5集一开始就马上公开第二对前任情侣，一起跟小编来看看最新一集的看点！

公开第二对前任情侣：伯贤＆贤智

第5集一开始就公开第二对前任组合是伯贤和刚加入的女出演者贤智。两人从2018年12月交往到2020年12月，是贤智在庆祝入职的酒局上认识的（朋友的朋友），伯贤去当兵时每天都会写手写信给他，后来因为脚受伤办理提前退役，贤智也搬到伯贤家住，在生病这段期间陪伴他。



交往期间两人常因为各种事情吵架，贤智提到有一次会打扮得很漂亮，问伯贤：「我漂亮吗？」伯贤回她：「街上多的是漂亮的人。」那天后来就没有去约会了。除了吵架外，两人还一直经历分手又复合，后来因为彼此都很累，最终分手了。



伯贤的迷惑行为：说前任坏话、看前任的介绍信独自哭泣

伯贤刚开始超从容，原来是因为前任贤智还没有来，说著不在意也没有想要复合，结果贤智入住、看到她和有植很亲近时又超级在意．与有植、宇珍一起在整理厨房时，伯贤竟然问：「你觉得...肮脏的女生怎么样？不打扫家里很脏，家里累积一层灰...」有植表示自己喜欢打扫，只要不是和蟑螂一起生活就好。百贤又问：「能每天爲她打扫吗？所以你跟那样的人结婚也无所谓？」让网友纷纷表示：「实在很没品」、「竟然直接讲前女友坏话」、「很莫名其妙」等。



在大家入睡的早晨，伯贤拿出前任的介绍信，独自坐在客厅哭泣。明明煮了咖哩，但却跟大家说不是他煮的，之后采访谈到煮咖哩的理由：「因为前任突然要加入，我最大担心的是因为她很晚才进来，适应需要一点时间，希望前任能和大家一起吃饭，赶快和大家变熟。」各种迷惑行为也让观众觉得是不是为了立什么人设。



智妍狂丢直球

第一次约会中，智妍就选择元奎，之后不断地对他释出好感。第5集中，智妍又去找元奎：「你期待明天跟我出去玩吗？我到目前为止还是最想要了解你，所以我今天很苦恼很久要不要向你申请约会，不过我觉得和你一起最有趣。」可以说是四季以来最直球的女出演者，但有些观众认为元奎目前应该对智妍没太大兴趣，之前的预告中曾看到智妍在哭，不知道最后结果如何呢？



有植＆敏京的私下谈话

有植＆敏京是第一对公开的前任情侣，这次的谈话中敏京直接问他：「你为什么只睡4个小时？你本来不是都睡超过4小时吗？我很好奇...真的！」之前敏京说过分手之前，两人在咖啡厅约会时有植会问她能不能稍微睡一下。敏京还提到房间的隔音很差，半夜的聚会中总是会听到前任的声音，这让她有点在意，而有植也只回：「知道了！」两人就这样结束这次的对话！



下集预告中，终於要公开出演者的职业！在聚会中，贤智表示最好奇前任的介绍信，结果伯贤说：「我没有前任的介绍信，我丢掉了！」迷惑行为延续到下一集 XD 随著入住天数越来越多，出演者之间的关系会有什么样的变化？就要到Viu准时收看节目了！（逢星期四深夜上线）



