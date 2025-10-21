BTS 柾國的 FIFA 世足神曲再創全球新紀錄！熱門曲〈Dreamers〉在Spotify上的播放量突破5億次

BTS 防彈少年團成員柾國（Jung Kook）已經有五首歌曲「破 5 億」，從〈Seven〉到〈Dreamers〉，個人累積的全新里程碑誕生！

根據全球最大音樂串流平台 Spotify 於 19 日的數據顯示，柾國演唱的 2022 FIFA 卡達世界盃 官方原聲帶〈Dreamers〉，累積播放次數已突破 5 億次。



至此，柾國已擁有五首 Spotify 累積超過 5 億次串流的歌曲，分別是個人單曲〈Seven (feat. Latto)〉、〈Standing Next to You〉、與CP查理合作的〈Left and Right (Feat. Jung Kook of BTS)〉、〈3D (feat. Jack Harlow)〉以及〈Dreamers〉。

〈Dreamers〉於 2022 年 11 月公開後，登上全球 102 個國家／地區的 iTunes「Top Song」排行榜第 1 名，並在 Spotify「Daily Top Song Global」榜單（2022 年 11 月 20 日）中名列第 2，席捲全球音樂市場。



此外，FIFA 官方 YouTube 頻道公開的〈Dreamers〉表演影片，截至 10 月 2 日已突破 4.2 億次觀看，創下該頻道歷史最高紀錄。

目前柾國在 Spotify 上以個人名義的歌曲累積串流總數已超過 97 億次，其中〈Seven (feat. Latto)〉更以超過 25 億次播放，成為首位達成單曲 25 億串流紀錄的韓國歌手。



