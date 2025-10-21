【韩网热门】「新世界长女」Annie接任润娥成「歌谣大祭典」新MC！韩网友：靠实力vs靠资本

韩国人气混声团体ALLDAY PROJECT的成员Annie再创话题！据《体育朝鲜》独家报导，Annie已确定将担任 「2025 MBC歌谣大祭典」MC，节目将於12月31日迎接跨年夜盛大播出。 （原新闻题目：「新世界长女」Annie，确认接任润娥，成「歌谣大祭典」MC）

Annie因是财阀新世界集团家族第三代而备受瞩目，但她并未只靠家世。 以混声偶像团ALLDAY PROJECT成员身份出道后，凭著超高完成度的舞台表现与强烈存在感迅速走红。



值得一提的是Annie这次将接棒少女时代润娥成为新一任「歌谣大祭典MC」。润娥已连续十年担任该节目MC，是「年末女神」的象徵，如今Annie接下这份重任，被视为「K-POP新生代接力传统」的象徵，也让人期待她能为舞台注入全新能量。



韩国网友评论：

1. 新人接润娥的主持？ 想想看还有哪个五代女团能接那个位子，其实答案很明显吧。虽然份量不同，但就像青龙奖金憓秀的后任换成出道一年拿新人奖的演员一样，谁会信她能主持好啊

2. 真的很新，难怪大家都惊讶

3. 太掉价了，又不是《音乐中心》

4. 不就靠家世吗

5. 你们又一大早开始骂女偶像了吗

6. 很多人说她应该能干得好，但其实能干得好的新人也很多吧

7. 一直拿家族名当头衔真的很烦，不知道是公司策略还是记者在带风向

8. 资本推得很猛，钱生钱的世界

9. 虽然润娥被换掉有点可惜，但她也该有变化。 只是后任是她... 如果没有「新世界」这个头衔，媒体还能怎么形容她？ 如果真想靠实力被看见，宣传时就该把这种家世字眼拿掉吧

10. 真的觉得新闻标题才是最强的钓鱼文，本来应该写「某团成员Annie」，结果偏偏用「新世界长女」来吸眼球

11. 她应该会主持得不错~但这种机会给谁都能好好表现啦，问题是谁拿得到

12. 才刚出道就被这样推，果然有后台

13. 新世界、易买得广告要疯狂上了吧

14. 一般新人哪可能有这待遇

15. 真的，现在新人靠公司拿广告早就见怪不怪，只是大家单纯不喜欢她而已

16. 我喜欢Annie，但也不能否认她确实有靠关系吧？不然就是公司的人在帮她铺路。不管怎样，希望她既然拿了这机会，就能好好做出成绩

17. 艺人本来就有特权阶层的感觉，这次又更明显了

18. 不是因为财阀背景才出道的吧？ 老扯什么财阀梗哈哈，纯粹是酸民在吃醋而已

19. 我觉得她很不错，说话很干脆俐落，主持应该OK

20. 老实说，大型新人哪个不是常常去当MC？ 本来就没什么所谓「公平」。我虽然只看过她几个影片，但只要现场不紧张，应该可以主持得很好

21. 讲真的，大家平常还不是超爱看「演艺圈金汤匙」的内容，透过那些有钱明星来幻想当富人。结果到Annie这里就因为她是财阀孙女而不行，这才好笑吧哈哈。 从中小偶像的角度看，财阀背景根本没什么，比起来大公司出身的偶像才更让人嫉妒

22. 我不是粉丝，但感觉大家反而因为她是财阀孙女就先入为主在骂吧？每年都有大势新人主持，Annie就一定是靠家世？那又为什么「非她不可」？ 如果要说「她不行」，那理由又是什么呢

23. 有人说HYBE的新人去年当MC的时候没被骂，但那时其实也有很多嘲讽留言。 这节目每年都会让当年人气新人上场当主持，感觉就是一种惯例吧

24. 只能说好羡慕她的人生啊......

原文：https://theqoo.net/square/3960129720

