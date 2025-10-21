「被叫保安、15小时没吃饭」昭宥痛诉遭种族歧视！同机乘客大爆料还原真相？ 再发文爆料全程感受到了「侮辱」

女星昭宥近日自美返韩途中，疑似在飞机上遭遇不公对待，亲自在SNS发文控诉「怀疑自己被种族歧视」，引起韩网炸锅。 然而不到一天，就有多名同班机乘客出面「打脸」，现场版本大相迳庭，事件也从「歧视爆料」变成「谁说真话」的罗生门。

昭宥19日在自己的IG上发文表示，自己结束纽约行程后，转机搭乘从美国亚特兰大飞往首尔的航班，「因为太疲倦，想问一下用餐时间，就呼叫了一位韩籍空服员，但没想到乘务长突然说我态度有问题，甚至叫了保安人员。」她坦言自己当下吓坏了，甚至说「如果我有问题，我愿意下机」，但最终仍在冷漠的气氛中完成了15小时的航程，期间什么也没吃。

昭宥感叹：「那一刻我真的在想，这是不是种族歧视？ 希望没有人因为肤色或国籍而被怀疑或感到不舒服。」这篇贴文迅速在社群上疯传，许多粉丝与网友怒批「明显是歧视」、「太过分了」。



不过隔日情势就急转直下。 有多名自称同机乘客的人在韩网留言，指称事情「并非昭宥描述的那样」。 一名乘客表示：「那班是红眼班机，机上很安静，昭宥自己也说过'有点喝醉'，她确实找了韩籍空服员，但我没看到有保安出现。」

另一名目击者则说：「昭宥当时是喝得很醉的状态，她自己说太累、不想吃饭。 我也听到空服员提醒她『喝醉的状态下不应该搭飞机』。像这样说自己委屈、说被种族歧视，真的不太妥当。」



由於双方说法天差地远，事件目前陷入罗生门，韩网上也出现不同声音。 有网友认为：「如果她真的是醉得很厉害，那情况就不一样了」、「她说被叫了保安，这部份确实有点奇怪。」但也有人持保留态度，表示：「还是等事实厘清再说吧」、「光靠目击证词，怎么能确定她是不是真的醉？」——整起事件依然众说纷纭。 外界也关注该航班的航空公司——达美航空（Delta Air Lines）是否会出面回应。

昭宥於20日下午再次发表立场声明。 她强调说：「登机前只是在贵宾休息室少量饮用了酒精饮料，但顺利登机，并未受到任何制止或引发问题。 」意即她的饮酒行为并无不当。

昭宥解释道：「为了调整身体状态，我每次都会确认用餐时间表。 因为我的英语不够流利，沟通过程中出现了困难。 也许是在请求协助的过程中发生了误译，才导致乘务长和保安人员前来。 」她还表示，之后也不断发生让人感到屈辱的事情。 为了让推车通过，她让到了走廊一侧，但乘务长却以高压的态度命令她『出去』，并且没有道歉，「有位会说韩语的乘务员一直向我道歉，但对於登机后发生的一切、以及飞行途中持续的冷漠眼神和态度，我仍感到震惊和遗憾。 我发文不是为了索赔或曝光，只是希望今后不要再有人经历和我一样的事。 我也希望事实不会被夸大或歪曲。 」最后她向其他乘客致歉：「对於因我而在机舱内受到不便的乘客们，深感抱歉。 」

