视觉强打超级组合！边佑锡神父＋Karina与张员瑛修女登场！有人哭有人笑的神秘广告剧情「圣诞颂歌」

演员边佑锡与aespa成员Karina、IVE成员张员瑛同框演出！日前在YT频道《海豚诱拐团》所公开的广告短影片，名为「申宇锡的都市童话EP.1」，以导演为名的主题，不到一分钟的影片最后也出现了「The Christmas Song圣诞颂歌」字样，令人期待后续剧情发展。

短短50秒左右的广告片可说是众星云集，虽然有些昏暗，但可看见影片开头就出现了神父朴喜洵，以及接下来陆续登场的是美丽的修女Karina，穿上了祭司服装的边佑锡，还有另一位修女张员瑛，吸引了所有观众们的目光。而到最终还突然出现出短短一秒钟的老影片，片中有一位可爱童星以及他身后神情有异的文素利。



影片一开始，修女Karina望著由朴喜洵在大雪天里抱回的沉睡小婴儿，接下来则是穿上祭司服的边佑锡，望著正在燃烧的录音带以及照片等物品，而修女张员瑛则与边佑锡用手语沟通「谢谢」，接下来全场都避著眼睛祷告时，张员瑛却若有所思望向其他地方。接下来Karina在落泪，但下个镜头张员瑛却在微笑。最终边佑锡捧著某人的遗照缓缓步入教堂。最后边佑锡在告解室中，有修女说著「以圣父、圣子、圣灵之名…」。最终的画面还接入了一秒钟的老旧影片，出现了一位男童以及身后的演员文素利，留下观众们的好奇。





这部影片名为「申宇锡的都市童话：The Christmas Song圣诞颂歌」是为Google Gemini宣传的广告，超强的视觉卡司，以及神秘的故事背景，让观众们相当期待后续的剧情公开。



