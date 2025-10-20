润娥实现愿望！和李彩玟一起飞越南，《暴君的厨师》剧组享受奖励假期

tvN话题神剧《暴君的厨师》正式迎来甜蜜的奖励时光啦！

据韩媒《SPOTV News》今日（20日）独家报导，剧中主演与制作团队将於10月21日至24日前往越南展开为期四天的奖励旅游，好好犒赏一路走来的努力。

这部人气韩剧讲述一名现代法式主厨延志永（润娥 饰）意外穿越到朝鲜时代，与「最暴君、却也是最挑嘴的美食家君王」李献（李彩玟 饰）之间展开的奇幻故事。 剧情结合了古装悲剧的张力、浪漫爱情的心动、奇幻穿越的想像力与轻快喜剧节奏，再加上演员群精湛的演技，让这部戏在韩国和海外都掀起热潮。

《暴君的厨师》在最终回创下全国平均收视率17.1%的亮眼成绩，以自身最高纪录华丽收官。 不仅如此，该剧还成为tvN首部登上Netflix全球非英语电视剧榜连续两周夺冠的作品，堪称今年韩剧界最大黑马之一。



这次能飞往越南放假，对剧组而言意义非凡。 毕竟tvN历来只有像《德鲁纳酒店》、《和我老公结婚吧》、《背著善宰跑》、《机智的医生生活》这种掀起现象级热潮的作品，才能享有「奖励旅游」这份荣耀。女主角润娥在杀青宴上就曾兴奋站上椅子大喊：「《暴君的厨师》大发！我们去奖励旅游吧！」如今梦想成真，粉丝也笑说「润娥嘴开金口」。据悉，这次旅游包括润娥、李彩玟在内的大部份演员与工作人员都会同行，一起放松、培养感情。 因为李彩玟24、25日有粉丝见面会行程，将会提前结束行程返韩。

演员们对这趟「成功之旅」也都超级期待。 李彩玟笑说：「能随剧组去奖励旅游是我的梦想，没想到真的实现了！」而饰演驸马的吴义植则温暖表示：「最开心的是能跟一起辛苦的工作人员同游，这才是真正的回报。」



从一开始面临主角更换风波，到最后收视、口碑双赢，《暴君的厨师》用实力写下「逆转神话」——如今全剧组飞向越南，品尝属於他们的「幸福滋味」，也可说是最完美的Happy Ending！

